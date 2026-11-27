Analisi del settore bar in Italia: 124.917 imprese, 23 miliardi di fatturato e dati SWG su abitudini quotidiane e percezione di sicurezza nelle periferie.

Il settore della ristorazione leggera in Italia registra un pilastro economico e sociale di grande rilevanza, con un giro d'affari complessivo che raggiunge i 23 miliardi di euro e oltre 5 miliardi di occasioni di consumo annuali. Secondo i dati aggiornati di Fipe-Confcommercio, il numero delle imprese attive si attesta a 124.917 locali, nonostante una contrazione numerica di circa 1.900 attività dal 2024, che corrisponde a una media di 2,6 chiusure giornaliere. Nonostante le difficoltà economiche attuali, la frequenza resta elevata: oltre 7 italiani su 10 visitano un bar almeno una volta a settimana, confermando 16 milioni di presenze quotidiane in tutto il Paese.

Radici Storiche e Nascita dell'Istituzione Nazionale

La storia del caffè in Italia affonda le sue radici in una tradizione che trasforma una bevanda inizialmente esotica e costosa in un rito popolare, partendo dalle città marittime con forti commerci orientali che ne introdussero l'uso. A Genova, nel 1760, aprì il Caffè Greco in via Condotti a Roma, stabilendo una cultura raffinata della socializzazione tra borghesia e intellettuali. I caffè settecenteschi divennero salotti aperti dove si discutono filosofia, letteratura, economia e politica, diventando punti di incontro per mercanti, artisti e viaggiatori.

Also read Carney e il Canada: restrizioni studenti internazionali mettono a rischio C$1.7 miliardi per ricerca

Ogni grande città italiana costruì la propria identità attraverso i suoi locali storici, trasformandoli in mete per scrittori e artisti del Novecento. A Milano, ad esempio, il centro divenne un luogo d'incontro per i protagonisti del Futurismo, mentre la cultura del ritrovarsi davanti a una tazzina si diffondeva con il Bicerin e nei salotti cittadini. Questa evoluzione storica ha gettato le basi per ciò che sarebbe diventato un'istituzione nazionale, capace di adattarsi ai cambiamenti sociali senza perdere il suo ruolo centrale.

Boom Economico e Relazione con il Territorio Locale

Dagli anni Cinquanta in poi, la distanza tra cliente e bancone si accorcia, velocizzando i consumi e introducendo cappuccino, brioche, aperitivi, gelati e panini in un contesto più informale e accessibile. Con il secondo dopoguerra e il boom economico degli anni Sessanta, il bar entra definitivamente nella routine quotidiana degli italiani, diventando il punto di ritrovo prima del lavoro e la pausa degli impiegati. È il luogo delle partite a carte, della lettura del giornale, del commento alla politica e del tifo calcistico, presente in ogni quartiere con una clientela affezionata.

Advertisement

Il rapporto tra barista e cliente supera la mera transazione commerciale per diventare una forma di familiarità quotidiana, dove il professionista conosce le abitudini e prepara la bevanda senza bisogno di richieste. Questa dinamica trasforma il locale in un piccolo teatro della vita quotidiana, un osservatorio privilegiato sui cambiamenti del costume e sulla politica. L'indagine Il bar italiano, realizzata da Swg per Fipe-Confcommercio su un campione rappresentativo di oltre 2.500 maggiorenni, conferma la continuità di questo rapporto con l'esercizio di riferimento.

Percezione di Sicurezza e Nuove Abitudini Generazionali

La ricerca evidenzia come la presenza di un bar aperto fino a tarda sera nelle periferie contribuisca ad aumentare la percezione di sicurezza per il 33% degli italiani, fungendo da meta sicura dove le occasioni di incontro sono meno disponibili. Tuttavia, i modi di vivere il bar sono cambiati: il 32% considera questa identità affievolita, mentre il 22% della Gen Z indica il bar come il luogo preferito per trascorrere tempo con gli amici. Questa generazione sta ridefinendo il concetto di socializzazione notturna, allontanandosi parzialmente dalle tradizioni precedenti.

Negli anni Novanta, il fenomeno della Milano da bere e l'introdotto dell'happy hour hanno rivoluzionato l'offerta, trasformando un semplice bicchiere prima di cena in un'occasione per incontrare amici e mangiare quasi fosse una cena. Questo passaggio ha avvicinato il bar al mondo della ristorazione, ampliando l'offerta di prodotti. Oggi, le tante anime del bar convivono, spaziando dal design ai cocktail, dalle dj lounge alle bakery, fino agli specialty coffee.

Il moderno locale ibrido unisce caffetteria, gastronomia, musica e intrattenimento, sperimentando continuamente nuovi formati per adattarsi alle richieste del mercato contemporaneo. La trasformazione è evidente nei simboli contemporanei, come via Veneto a Roma che rappresenta la Dolce vita, o il Jamaica di Brera a Milano frequentato da artisti e fotografi. Il settore continua a evolversi, mantenendo il suo status di centro nevralgico della vita sociale ed economica italiana.