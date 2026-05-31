Il battesimo di Noah tra festa siciliana e simboli giapponesi: l'evento esclusivo a Mazara del Vallo

Una festa di battesimo in stile siciliano con richiami al Giappone ha celebrato il piccolo Noah, figlio di Guenda, a Mazara del Vallo. Tra tradizioni locali, balli e una bomboniera simbolica, l'evento in una villa di lusso ha coinvolto l'intera comunità.

Un party in grande stile a tema Sicilia si è tenuto a Mazara del Vallo per celebrare il battesimo del piccolo Noah, figlio di Guenda , figlia di Maria Teresa Ruta .

L'evento, organizzato lo scorso 25 luglio 2024 in una lussuosa villa, ha visto una attenta cura per i dettagli tradizionali siciliani: decorazioni in blu e azzurro con composizioni di palloncini, una torta scenografica a tema elefantini, addobbi realizzati da un'azienda artigianale locale specializzata in ceramiche siciliane e souvenir. Il folklore siciliano è stato protagonista con esibizioni di balli e canti tradizionali che hanno coinvolto tutti gli ospiti.

La festa, tra brindisi, cibo, balli, canti e taglio della torta, è proseguita fino a tarda notte coinvolgendo l'intero paese. Come bomboniera è stata scelta una pianta considerata in Giappone come portafortuna: il Marimo, un'alga rara simbolo d'amore e resistenza. La madre Guenda ha dedicato al figlio le parole: Oggi è stato un giorno speciale, il battesimo del nostro principe. Un passo importante nel cammino di fede che ci accompagna in ogni momento





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