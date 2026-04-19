Il Bayern Monaco si laurea campione di Germania per la 35ª volta, Stoccarda sconfitto 4-2

I bavaresi conquistano aritmeticamente il titolo della Bundesliga con quattro giornate d'anticipo, approfittando della sconfitta del Borussia Dortmund. Successo anche per il Friburgo contro l'Heidenheim.

Il Bayern Monaco ha riscritto la storia del calcio tedesco, aggiudicandosi il suo trentacinquesimo titolo della Bundesliga in maniera aritmetica. La vittoria per 4-2 contro lo Stoccarda , ottenuta tra le mura amiche dell'Allianz Arena, è stata sufficiente a coronare la stagione perfetta dei bavaresi, i quali hanno potuto festeggiare con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato. Questo trionfo arriva in un momento particolarmente favorevole, coinciso con la sorprendente sconfitta del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim nella giornata precedente, un risultato che ha spianato la strada al dominio del Bayern.

La partita contro lo Stoccarda, valida per la trentesima giornata, ha visto un avvio in salita per la squadra guidata da Vincent Kompany. Al 21° minuto, i padroni di casa si sono trovati in svantaggio a causa della rete messa a segno da Führich per gli ospiti. Tuttavia, la reazione del Bayern non si è fatta attendere. Dieci minuti di riorganizzazione sono bastati per scatenare una potenza offensiva devastante che ha ribaltato il risultato in un lampo. Al 31°, Guerreiro ha siglato la rete del pareggio, dimostrando la capacità della squadra di rialzarsi rapidamente dalle difficoltà. Solo due minuti dopo, al 33°, l'attaccante Jackson ha portato in vantaggio il Bayern, completando la rimonta. Il tris è arrivato poco dopo, al 37°, grazie alla marcatura di Davies, che ha infranto le speranze di rimonta dello Stoccarda.

Ad inizio ripresa, al 52°, il protagonista è stato Harry Kane, entrato nell'intervallo, che con una fredda conclusione ha siglato il quarto gol bavarese, mettendo definitivamente al sicuro il risultato e il titolo. Nonostante la superiorità del Bayern, lo Stoccarda ha trovato la forza di rendere meno amaro il passivo all'89° minuto. Andres, un prodotto della cantera del Real Madrid, ha realizzato una splendida girata al volo, che ha sorpreso la difesa bavarese e fissato il punteggio sul 4-2. Al triplice fischio finale, l'Allianz Arena è esplosa in un tripudio di gioia per celebrare l'ennesimo successo di un club che dimostra una costanza impressionante, conquistando ben tredici titoli nelle ultime quattordici stagioni. Questa vittoria non è solo un trionfo sportivo, ma anche una testimonianza della profonda e radicata cultura vincente che anima il Bayern Monaco.

Parallelamente ai festeggiamenti per il titolo bavarese, la giornata di Bundesliga ha riservato altre emozioni. Il Friburgo ha consolidato la sua ottava posizione in classifica, conquistando la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Il team allenato da Christian Streich ha superato in casa l'Heidenheim per 2-1, un successo che permette ai brisigovesi di salire a 43 punti, scavalcando l'Eintracht Francoforte, sconfitto il giorno precedente dal Lipsia. La partita contro l'Heidenheim è stata decisa da una prodezza di Eggestein all'83° minuto, un gol che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa. Gli ospiti erano riusciti a rispondere al vantaggio iniziale del Friburgo, siglato da Manzambi al 24° minuto su assist di Grifo, con un gol di Zivzivadze al 58'. Tuttavia, la determinazione del Friburgo ha prevalso, portando a casa tre punti fondamentali.

Per l'Heidenheim, questa sconfitta rappresenta un duro colpo. La squadra incassa un altro risultato negativo e rimane inchiodata all'ultimo posto della classifica con soli 19 punti. La retrocessione in seconda divisione appare ormai una prospettiva concreta e difficile da evitare. La lotta per la salvezza si fa sempre più accesa, mentre l'Heidenheim sembra destinato a pagare il prezzo di una stagione al di sotto delle aspettative. Mentre il Bayern celebra il suo ennesimo titolo, altre squadre continuano a lottare per obiettivi differenti, dimostrando la complessità e la ricchezza del panorama calcistico tedesco. Le partite rimanenti della Bundesliga promettono ancora emozioni e colpi di scena, con la lotta per le posizioni europee e quella per evitare la retrocessione ancora aperte e pronte a regalare sorprese





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