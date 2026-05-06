Il benessere sui social: tra selfcare e ansia da prestazione

Un'analisi delle pratiche di benessere sui social media, che spesso diventano una fonte di pressione e ansia piuttosto che un momento di cura personale. Gli esperti spiegano come il wellnessmaxxing e l'obsessive wellness possano trasformare il selfcare in un'ulteriore fonte di stress.

«Propaganda my mom is falling for» è la frase scritta su un reel in cui compare una donna adulta, in una camera da letto tutta rosa, sdraiata su un tappetino da yoga ad allenare gli addominali con attrezzature gommose, mentre indossa una maschera a luci Led multiple sul viso.

In una clip su TikTok una ragazza dà consigli per affrontare le giornate in azienda: «Treat your time spent at work as your glow up time» – un facial durante una call su Zoom, diecimila passi in pausa pranzo, patch sugli occhi quando la fotocamera è spenta o dovete rispondere a un’e-mail. Nella società dell’overwork, in cui Millennials e Gen Z segnalano picchi di burnout in età sempre più precoce (secondo Talker Research, un quarto degli americani lo sperimenta prima dei 30), questi due video rappresentano, non sorprendentemente, il benessere.

Ma siamo davvero sicuri che ci facciano bene? L’approccio che condividono, sempre più diffuso, viene definito con il termine “habit-stacking”, la pratica di chi cerca di massimizzare il proprio tempo, eseguendo contemporaneamente il maggior numero di attività di selfcare e di produttività personale (chi è familiare con il linguaggio post internet, non avrà difficoltà con il termine “wellnessmaxxing”).

Tuttavia, più che benessere, sembra trattarsi dell’ennesimo parametro di valutazione della propria performance, l’ennesima fonte di ansia che opprime le nostre vite. Avvicinarsi alla cura del sé può essere un indicatore positivo correlato a un miglioramento dell’umore e della qualità della vita. Secondo il Dott. Lorenzo Giacomi, psicologo di MioDottore, le pratiche di benessere spesso «favoriscono consapevolezza del proprio corpo, aiutano a ridurre lo stress, promuovono salute e attenzione».

Possono «rappresentare uno spazio personale in cui rallentare, ascoltarsi e recuperare equilibrio in una quotidianità spesso frenetica». In molti casi «migliorano la qualità del sonno, la gestione delle emozioni e la capacità di cura, diventando, per alcuni, importanti momenti di ricarica, utili anche a prevenire stati di esaurimento psicologico». Quando il benessere viene vissuto come qualcosa da fare bene o da mantenere costantemente, però «può trasformarsi in una fonte di pressione», continua Giacomi.

In questi casi, «ciò che nasce per farci stare meglio finisce per generare senso di colpa, frustrazione e autocritica, soprattutto quando non si riesce a rispettare gli standard che ci si è imposti». Oggi succede soprattutto a causa dei social, dove il benessere non è più solo una dimensione personale, ma anche sociale: «il wellness viene continuamente mostrato, raccontato e spesso idealizzato; si crea così una sorta di modello implicito, in cui bisogna allenarsi, mangiare sano, essere produttivi, sereni e soddisfatti.

Un modello che, anche se non dichiarato esplicitamente, viene interiorizzato». Quando il benessere diventa una norma condivisa, allora, «chi non riesce a rispettarla può sentirsi inadeguato. Si sviluppa una forma di ansia collettiva, legata al confronto costante con gli altri: se il benessere perde la sua dimensione soggettiva e diventa un parametro sociale, si alimenta la sensazione diffusa di non essere mai abbastanza».

Secondo la Dott.ssa Martina Ferrari, psicoanalista relazionale, che sui social come @instasogno svolge anche un lavoro di divulgazione psicologica e letteraria, non c’è da stupirsi se le pratiche di benessere più popolari sui social siano quelle che si prestano a essere iper-ritualizzate e condivise, ma soprattutto, che abbiano a che fare con il tema del controllo.

La skincare coreana e i suoi diversi step, il journaling, la meditazione guidata via app, il breath e lo shadow work, il cold plunge, l’integrazione naturale, i dispositivi che monitorano il sonno e i livelli di stress (come Oura Ring), le face mask, i wearable biometrici, il gua sha in quarzo rosa e giada per i massaggi: «sono micro-protocolli di wellness optimization, sequenze quasi coreografiche che promettono di alleviare dall’affaticamento quotidiano e di ottenere un aspetto più sano e più luminoso, la versione migliore di noi stessi».

Il punto critico, secondo Ferrari, emerge quando il wellness online diventa una to do list identitaria: «c’è chi arriva a pensare di non esistere senza la pratica dei rituali, chi arriva a scrivere ai propri amici di non riuscire a uscire il sabato sera se non ha fatto i minuti sotto la maschera a Led o aver assunto gli integratori. I risultati non si vedono, se non online».

Si parla quindi di obsessive wellness, che «alimenta il perfezionismo nelle personalità predisposte, favorisce un iper-controllo sul corpo, una costante autovalutazione e non di rado dà disturbi con sintomi somatici (ipocondria)», sostiene Ferrari





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