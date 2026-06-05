Il Bhutan offre incentivi per far nascere più figli

Il governo del Bhutan ha annunciato incentivi in denaro per le famiglie che hanno più figli, in risposta al calo demografico e all'emigrazione.

Il minuscolo regno himalayano del Bhutan è preoccupato per il calo demografico e ha annunciato incentivi in denaro alle famiglie per far nascere più figli.

Situato tra la Cina e l'India nell'Himalaya orientale, il Bhutan, un Paese con meno di 800.000 abitanti, sta offrendo alle famiglie incentivi mensili di 10.000 ngultrum (circa 105 dollari) per ogni terzo e successivi figli nati a partire dal 4 giugno 2026 fino al raggiungimento dei tre anni, ha detto il governo in un comunicato di giovedì. Coprirà anche il terzo figlio e quelli successivi che sono nati prima ma non hanno ancora raggiunto i tre anni di età alla data suddetta.

Il Segretario di Gabinetto Kesang Deki ha detto che l'incentivo sarà dato alle famiglie per qualsiasi numero di figli dopo il secondo.

"Possono avere tre, quattro, cinque, sei o sette figli", ha detto venerdì a Reuters. Le nascite annuali totali del Bhutan sono scese da 11.001 nel 2015 a 8.153 nel 2024, con un calo di circa il 26%, e il tasso di fertilità totale - figli per donna - è sceso a quasi il livello di sostituzione di 2,1 nel periodo, secondo i dati ufficiali.

Il calo e l'invecchiamento della popolazione, insieme all'emigrazione, hanno implicazioni a lungo termine per la forza lavoro, le comunità e lo sviluppo socio-economico del Bhutan, si legge nel comunicato. I giovani bhutanesi sono sempre più alla ricerca di opportunità all'estero, soprattutto in Australia, a causa della crescente infelicità economica del regno buddista senza sbocco sul mare.

La nuova politica riflette "l'impegno del governo per il benessere delle madri, dei bambini e delle famiglie e per la sostenibilità a lungo termine della popolazione del Bhutan", ha aggiunto. Anche il vicino Stato indiano del Sikkim ha annunciato nel 2023 incentivi come il congedo di maternità di un anno per le donne, il congedo di paternità di un mese per gli uomini e il sostegno finanziario per chi cerca una gravidanza attraverso la fecondazione in vitro.

Il Bhutan è noto per il suo indice pionieristico della Felicità Nazionale Lorda, un indicatore economico alternativo che tiene conto di fattori normalmente ignorati dalle misure del prodotto interno lordo, come la ricreazione e il benessere emotivo





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