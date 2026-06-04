Il blocco dello Stretto di Hormuz sta mettendo sotto pressione il Giappone

La Banca del Giappone ha dovuto intervenire sul mercato dei cambi a causa dell'aumento del prezzo del petrolio e della dipendenza del Paese dal greggio importato. Il Giappone ha cercato fonti alternative di petrolio, ma le importazioni sono ancora lontane dai livelli precedenti al conflitto. Inoltre, il Paese ha acquistato petrolio russo per la prima volta dall'interruzione dei traffici nello Stretto.

Il blocco dello Stretto di Hormuz sta avendo un impatto significativo sul Giappone , tanto che la Banca del Giappone ha dovuto intervenire sul mercato dei cambi quando il tasso di cambio yen/dollaro ha superato la soglia di 160.

Il Paese, pur non essendo coinvolto nel conflitto, sta affrontando una situazione estremamente costosa a causa della dipendenza dal petrolio importato, che rappresenta circa un quinto del petrolio mondiale. La situazione si è aggravata a causa dell'aumento del prezzo del petrolio, che ha portato il Giappone a dover procurarsi più dollari per pagare gli stessi barili, esercitando pressioni al ribasso sullo yen.

La Banca del Giappone ha quindi dovuto intervenire, vendendo riserve e comprando yen, con un intervento record di oltre 73 miliardi di dollari a giugno. Tuttavia, le riserve di valuta del Giappone sono ancora molto elevate, con oltre 1.380 miliardi di dollari, di cui una buona parte investita in titoli di Stato americani.

Inoltre, il Giappone ha cercato fonti alternative di greggio dagli Stati Uniti, dalla regione del Mar Caspio e dall'America Latina, e ha acquistato petrolio russo per la prima volta dall'interruzione dei traffici nello Stretto. Tuttavia, le importazioni di greggio sono ancora molto lontane dai livelli precedenti al conflitto





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