Il blocco navale slitta ancora: Forza Italia blocca Meloni sul decreto migranti

Il governo non inserisce il blocco navale nel decreto legge sui migranti approvato dal Consiglio dei ministri, a causa delle resistenze di Forza Italia. La norma resta in un disegno di legge fermo in Senato,highlighting i contrasti nella maggioranza e i limiti giuridici di fronte alle norme UE.

Da almeno otto anni Fratelli d'Italia promette ai propri elettori l'attuazione di un blocco navale per fermare i migranti fuori dalle acque territoriali italiane, ma fino ad ora tale proposta non è mai stata concretizzata.

È probabile che anche questa volta l'iniziativa non vada a buon fine. Il Consiglio dei ministri di giovedì ha approvato un decreto legge sui migranti, ma non ha incluso il blocco navale. La norma rimane nel disegno di legge parcheggiato in Senato da febbraio. Fonti di maggioranza riferiscono che la scelta è stata determinata dalle resistenze di Forza Italia, dove la cosiddetta 'linea Marina' segna una nuova fase anche su questo tema.

Silvio Berlusconi non ha mai apprezzato l'idea di respingere i migranti al confine delle acque internazionali. Già nel marzo 1997, quando il governo Prodi inviò motovedette a pattugliare il confine marittimo con l'Albania, Berlusconi, fondatore di Forza Italia, dichiarò: 'Ho studiato diritto della navigazione: so che nessuno può fermare navi civili in acque non territoriali, non è previsto assolutamente un diritto di questo genere da parte di nessuno Stato'.

In aula alla Camera votò contro, affermando: 'Non conosco compatrioti, degni di questo nome, che predichino il rinnegamento del principio sacro del soccorso a chi ne necessita nel momento del bisogno'. Nel corso degli anni di governo, nonostante le pressioni dell'ala destra della maggioranza e in particolare della Lega, Berlusconi ha mantenuto questa posizione.

I suoi successori in Forza Italia, memori di quell'esempio, hanno fatto lo stesso nelle ore in cui la maggioranza si è divisa sull'opportunità di includere il blocco navale nel decreto migranti. Secondo quanto raccontano fonti di maggioranza, Fratelli d'Italia, d'intesa con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, avrebbe voluto inserire il blocco navale nel decreto insieme alle norme sui rimpatri, sostenendo che ne rappresentava la premessa logica.

Il disegno di legge stabilisce infatti che 'nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri'. Il blocco navale potrebbe scattare in quattro ipotesi di 'minaccia grave': rischio concreto di atti di terrorismo o infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; pressione migratoria eccezionale; emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza.

Tuttavia, questa norma confligge apertamente con il diritto comunitario, incluso il nuovo Patto europeo sui migranti. Secondo il regolamento europeo, gli Stati situati sulla frontiera esterna dell'Europa hanno l'obbligo di protezione dei migranti anche in caso di allontanamento, espulsione o estradizione. In presenza di rischio sanitario, vanno sempre effettuati 'controlli preliminari obbligatori dello stato di salute e delle vulnerabilità, a verifiche dell'identità e a controlli di sicurezza' su tutti i cittadini di paesi terzi che attraversano illegalmente le frontiere dell'UE.

Su pressione di Forza Italia, nel governo è prevalsa la decisione di non sfidare Bruxelles e di non includere il blocco navale nel decreto migranti. Fonti di Forza Italia spiegano: 'Un conto è approvare una norma in Parlamento, cosa che consente di apportare correttivi, altra questione è spedirla in Gazzetta ufficiale con un decreto legge'. Il decreto legge, infatti, è immediatamente operativo.

Il disegno di legge, invece, per entrare in vigore ha bisogno dell'approvazione parlamentare, il che lascia spazio a emendamenti e modifiche. Il decreto deve essere convertito in legge nei sessanta giorni successivi all'emanazione, ma nel frattempo entra immediatamente in vigore. La vicenda segna anche una svolta nei rapporti di forza del centrodestra. Il blocco navale è stato uno dei punti programmatici della campagna elettorale di Giorgia Meloni nel 2022.

La premier lo ha ricordato nel febbraio scorso, presentando la misura dopo il Consiglio dei ministri che aveva varato il disegno di legge poi arenato a Palazzo Madama.

'È un altro impegno che abbiamo preso coi cittadini', disse Meloni. L'iniziativa serviva anche a coprire il fianco destro della maggioranza, messo sotto pressione da Fratelli d'Italia. Ma da febbraio ad oggi il disegno di legge non ha fatto progressi al Senato. Ed è tutto da vedere se proseguirà il suo iter, considerate le resistenze interne e quelle europee.

Il ministro Piantedosi si mostra ottimista ma vago: 'Farà il suo percorso in qualche mese', dice. Marina permettendo





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Blocco Navale Migranti Forza Italia Fratelli D'italia Decreto Migranti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Braccianti bruciati vivi, Meloni: 'Orribile, l'Italia non arretra davanti alla violenza e alla barbarie''Fondamentale fare piena luce e assicurare i responsabili alla giustizia', ha detto la premier. Il questore di Cosenza: 'Crudeltà inenarrabile'. Come si sono svolte le indagini

Read more »

Sì dell'Ue alle deroghe, Meloni esulta: 'L'Italia ancora una volta indica la strada''Un risultato estremamente importante che in molti consideravano impossibile e che conferma la capacità di proporre soluzioni', ha detto la premier

Read more »

Forza Italia fatica a portare a casa riforme dopo sconfitta referendariaDue scene illustrate la difficoltà di Forza Italia a portare a casa riforme dopo la sconfitta referendaria. L’incontro convocato dal ministro della Giustizia fallisce, mentre la maggioranza non riesce a chiudere il testo sul fine vita dopo un balletto estenuante in commissione.

Read more »

Pina, il suvlaki e la colla all'europoltrona (in attesa di Forza Italia)Pina Picierno abbandona il Pd per Renew, mantiene la vicepresidenza europea. Il piano: Calenda e poi Forza Italia?

Read more »