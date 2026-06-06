Il blu domina la moda Primavera Estate 2026: tutte le sfumature e come abbinarle

Il blu si conferma il colore protagonista della stagione Primavera Estate 2026, esplorato in tutte le sue varianti cromatiche. Dalle tonalità più scure e intense a quelle chiare e vibranti, il blu si adatta a ogni occasione, dai look casual alle cerimonie. L'articolo analizza i capi must-have in questa palette, come blazer, pantaloni palazzo e polo, e suggerisce gli abbinamenti perfetti con colori pastello, toni burrosi e contrasti decisi per creare outfit eleganti e contemporanei.

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: forse perché riesce nell'impresa più difficile per un colore, essere sempre diverso restando allo stesso tempo fedele a sé stesso. , il blu attraversa le stagioni e le tendenze senza perdere di fascino. Per la bella stagione torna protagonista in ogni sfumatura possibile: profondo e quasi severo, azzurro leggero come un cielo senza nuvole, ceruleo vibrante sulla scia del ritorno de. Ma quali sono i pezzi in questa tonalità su cui puntare adesso?

E con quali altre nuances sta bene? EccoSu tutti,. Rubata al guardaroba maschile, è uno di quei capi che risolvono il look senza sforzo. Nella stessa tonalità, anche la polo vive una nuova stagione di gloria: in piquet per un'eleganza sportiva, in maglia per un effetto più vacanziero.

: intenso e profondo nelle sfumature notte di sera, delicato e luminoso nelle versioni più chiare per le cerimonie diurne, declinato in silhouette midi o lunghe. Se il colore blu navy rappresenta l'anima più classica della tendenza, il ceruleo ne esprime il lato più fresco e contemporaneo. Blazer over (588 euro) e pantaloni palazzo (358 euro) in lana estiva e seta NINE:INTHE:MORNING, camicia, foulard e scarpe CELINE.

(foto di Magnus Reed - styling Valentina Fino): annodato tra i passanti dei pantaloni al posto della cintura, aggiunge colore e personalità senza appesantire l'insieme. A piedi un paio di Versatile come pochi altri colori, il blu dà il meglio di sé quando incontra tonalità capaci di esaltarne le diverse sfaccettature. , a contrasto.

Per chi ama i contrasti delicati, il blu dialoga alla perfezione con le nuance burrose e vaniglia, tra le grandi protagoniste della stagione, mentre Camicia in cotone traforata (66 euro) e bermuda in cotone (55 euro). MOLLY BRACKEN, maglia LA PISCINE, costume intero MARYAN MEHLHORN 249 euro, occhiali MIU MIU, anello CELINE, ballerine in pelle MARSÈLL.

(foto di Magnus Reed - styling Valentina Fino) vivido in un mix energico e contemporaneo, mentre le sfumature più chiare trovano un alleato naturale nei toni pastello, dal rosa cipria al giallo pallido. E: camicia (blu scuro) su camicia (azzurra), blazer navy su polo blu elettrico, borsa vivace e scarpe pastello. Perché il segreto per indossare il blu senza annoiarsi, spesso, è lasciargli campo - anzi, cielo - libero





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