Il body shaming è violenza: lo Stato riconosce la Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone

Il body shaming è una forma di violenza psicologica che può portare a sofferenze, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione e depressione. La legge ha istituito una Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone, voluta dall’onorevole Martina Semenzato, per riconoscere la gravità del problema e dare un nome istituzionale alla ferita che molte persone portano in silenzio.

Il body shaming è violenza. È violenza psicologica , capace di produrre sofferenza misurabile, abbandono scolastico, isolamento, disturbi della nutrizione, depressione. Per anni è stato considerato una bizzarria del costume, una rude consuetudine, al massimo una mancanza di tatto.

Dal 16 maggio, lo Stato lo riconoscerà per quello che è — violenza psicologica, morale e materiale — e gli dedica una Giornata nazionale, contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone. Era ora.

La legge è stata voluta con tenacia dall’onorevole Martina Semenzato, prima firmataria e presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni altra forma di violenza di genere, e fa dell’Italia uno dei primi Paesi europei a dare un nome istituzionale a una ferita che troppe persone portano in silenzio. Nominarla è il primo passo per combatterla, ed è il segno che le istituzioni hanno finalmente smesso di girare lo sguardo dall’altra parte





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