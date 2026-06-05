Il boom dei trattamenti estetici sui social media: ma attenzione ai rischi

I social media pubblicizzano trattamenti come botox e filler a prezzi molto vantaggiosi, ma c'è un problema: in Francia, per esempio, il 40 per cento delle iniezioni di botox è realizzato in strutture non autorizzate e da personale non formato, con rischi per i pazienti. Un fenomeno che si è diffuso in tutta l'Europa, che racconta la vita delle società del continente, spiega che gli interventi e i trattamenti estetici sono cresciuti in tutto il mondo, con un aumento del 40 per cento dal 2020. Inoltre, ricostruisce quali sono i pericoli di affidarsi a centri non in regola e come si sta cercando di regolamentare il settore.

I social media promuovono trattamenti come il botox e i filler a prezzi molto convenienti, e con pochi clic è possibile prenotare un appuntamento. Tuttavia, c'è un problema: in Francia, ad esempio, il 40% delle iniezioni di botox viene effettuate in strutture non autorizzate e da personale non formato, con rischi per i pazienti.

Questo fenomeno si è diffuso in tutta l'Europa, e racconta la vita delle società del continente. Gli interventi e i trattamenti estetici sono cresciuti in tutto il mondo, con un aumento del 40% dal 2020.

Inoltre, è importante ricostruire quali sono i pericoli di affidarsi a centri non in regola e come si sta cercando di regolamentare il settore





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