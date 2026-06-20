Il boom del turismo esperienziale in Italia

L'Italia è diventata un paradiso per i turisti che cercano esperienze all'aria aperta e sport avventurosi. Il turismo esperienziale è in boom e coinvolge attività outdoor come trekking, cicloturismo, arrampicata e sport fluviali.

L' Italia è diventata un paradiso per i turisti che cercano esperienze all'aria aperta e sport avventurosi. Il turismo esperienziale è in boom e coinvolge attività outdoor come trekking, cicloturismo, arrampicata e sport fluviali .

Le persone possono percorrere itinerari storici e religiosi come la Via Francigena, la Via degli Dei e il Cammino di Santiago, e trovare strutture economiche per dormire e mangiare lungo il tragitto. L'Italia è anche un paradiso del ciclismo fuoristrada con percorsi adatti a tutti i livelli e prezzi accessibili. Le destinazioni più interessanti includono il Monte Amiata, il Delta del Po e il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Le attività che stanno attirando un numero crescente di turisti sono rafting, canyoning, kayak e hydrospeed, che possono essere praticate in diverse destinazioni italiane, tra cui il Parco del Pollino e la Val di Sole





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