Il bosco delle psicoterapie: Raffaello Cortina celebra oltre quarantacinque anni di innovazione con un poster didattico

Raffaello Cortina Editore commemora il suo quarantacinquesimo anno di attività nel campo della psicoterapia presentando Il bosco delle psicoterapie, un poster artistico di Piero Macola che mappa le scuole e i protagonisti del settore. L'iniziativa, nata per facilitare l'accesso alla disciplina a nuovi collaboratori, illustra l'evoluzione della psicologia italiana e internazionale, citando figure chiave come Gianni Liotti e autori classici, evidenziando l'importanza di un approccio eclettico che integra psicoanalisi, cognitivismo e neuroscienze.

Raffaello Cortina Editore ha celebrato i suoi oltre quarantacinque anni di attività nel settore della psicoterapia con un'iniziativa editoriale che unisce arte e didattica, proponendo ai lettori e ai professionisti del settore un poster raffigurante Il bosco delle psicoterapie, realizzato dall'artista Piero Macola.

Il bosco delle psicoterapie di Piero Macola

Questa creazione visiva nasce da un'idea nata durante l'ingresso del figlio dell'editore, Francesco, nel business di famiglia. Dotato di una rigorosa formazione scientifico-biologica ma non di una conoscenza approfondita in ambito psicologico, Francesco ha beneficiato di una mappa concettuale ideata per organizzare una riunione con agenti e librai.

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Tale mappa, che mette ordine tra radici, scuole, protagonisti e nuove ramificazioni, è stata poi trasformata in un'opera grafica che, pur non pretendendo la completezza assoluta, offre una rappresentazione chiara e utile per studenti e persone che si avvicinano a questo mondo complesso. La mappa delineata rasenta la perfezione nel tracciare le connessioni tra le diverse correnti, sebbene manchino alcuni nomi importanti, un limite che l'editore riconosce con umiltà.

Questo strumento grafico non è solo un commemorativo, ma diventa una lente attraverso cui interrogare anche le figure storiche fondanti, come Sigmund Freud. Immaginando il reactions del padre della psicoanalisi di fronte a questa fitta selva di teorie, ci si chiede quali domande gli si pongano riguardo alla teoria dell'attaccamento e all'integrazione con la psicofarmacologia moderna.

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Freud e le nuove correnti psicologiche

Freud resterebbe senza dubbio spiazzato dalla frammentazione e dall'evoluzione del suo pensiero originale, ma al contempo orgoglioso di aver donato alla cultura, all'arte, alla letteratura e alle scienze sociali una lente privilegiata che ha travalicato la mera clinica. Oltre alle tradizioni internazionali, si impone fortemente quella italiana, con nomi di grandissimo rilievo.

L'editore ricorda con gratitudine incontri significativi come quello con Gianni Liotti, uno dei padri del cognitivismo italiano, descritto come un generoso intellettuale in grado di dialogare con la psicoanalisi relazionale, la teoria dell'attaccamento e le neuroscienze, lasciando un'eredità teorica fondamentale per gli operatori della salute mentale. Il catalogo dell'editore, noto per la sua apertura ed eclettismo, continua a valorizzare autori di spicco come Stephen Porges per la teoria polivagale, oltre a ristampe di classici come Gioco e realtà di Donald Winnicott e Psicopatologia generale di Karl Jaspers.

Autori italiani e neuroscienze nel catalogo

La filosofia della mente e le neuroscienze, attraverso la collana Scienza e idee, ospitano voci autorevoli che contribuiscono a comprendere come la psicologia, pur essendo cambiata profondamente insieme alla società, affronti oggi nuove forme di patologia.