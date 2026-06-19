Il Brasile meridionale si prepara ad affrontare El Niño

La comunità di Porto Alegre si prepara ad affrontare un intenso El Niño, che potrebbe portare piogge estreme e inondazioni devastanti. Il sindaco Sebastiao Melo ha dichiarato che la città è più sicura rispetto al 2024 e sta lavorando intensamente per riparare le stazioni di pompaggio, ricostruire gli argini e migliorare le paratoie.

Il Brasile meridionale si prepara a fronteggiare l'arrivo di El Niño , un fenomeno meteorologico che potrebbe portare piogge estreme e inondazioni devastanti. Due anni fa, il sud del Brasile è stato colpito da inondazioni senza precedenti, che hanno ucciso almeno 181 persone e distrutto case e infrastrutture.

La città di Porto Alegre, capitale dello stato del Rio Grande do Sul, è ancora alle prese con la ricostruzione e la riparazione delle zone colpite. Il sindaco Sebastiao Melo ha dichiarato che la città è più sicura rispetto al 2024 e sta lavorando intensamente per riparare le stazioni di pompaggio, ricostruire gli argini e migliorare le paratoie.

Tuttavia, alcuni residenti lamentano il blocco di alcuni progetti, come ad esempio un progetto relativo a un argine nelle vicinanze che è rimasto in sospeso a causa di controversie sull'espropriazione tra i residenti e l'amministrazione comunale. La comunità si prepara ad affrontare un intenso El Niño, che potrebbe essere uno dei più forti registrati dalla satellitazione. Gli scienziati meteorologici hanno previsto che il fenomeno potrebbe svilupparsi nella seconda metà dell'anno e portare piogge estreme e inondazioni devastanti.

La comunità è preoccupata e molti residenti hanno paura di perdere tutto di nuovo. Il governo statale sta investendo 38 milioni di reais in un centro logistico per operazioni di emergenza e 33 milioni di reais in un programma di preparazione per El Niño per preparare le municipalità vulnerabili.

Tuttavia, potrebbe non esserci molto tempo da perdere, poiché gli scienziati meteorologici hanno previsto che il fenomeno potrebbe svilupparsi rapidamente





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