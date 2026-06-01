Il Brasile scagiona due casi sospetti di Ebola

Il Brasile ha scagionato due casi sospetti di Ebola dopo che entrambi i pazienti sono risultati negativi al virus. Le autorità locali hanno atteso i risultati dei test di Ebola per escludere i casi.

Il Brasile ha scagionato due casi sospetti di Ebola dopo che entrambi i pazienti sono risultati negativi al virus, hanno detto lunedì le autorità locali.

I casi sospetti sono emersi nel fine settimana da pazienti con sintomi correlati che erano stati di recente nella Repubblica Democratica del Congo, dove si concentra l'attuale epidemia di Ebola, e nella vicina Uganda, che ha anch'essa segnalato dei casi. I pazienti in Brasile erano risultati positivi ad altre malattie, ma le autorità locali hanno atteso i risultati dei test di Ebola per escludere i casi.

Lo stato brasiliano di San Paolo ha dichiarato che non è stato trovato materiale genetico di Ebola nelle analisi di un uomo di 37 anni proveniente dalla Repubblica Democratica del Congo, che era già risultato positivo alla meningite. A Rio de Janeiro, anche un paziente che aveva recentemente viaggiato in Uganda è risultato negativo all'Ebola, hanno dichiarato l'istituto di ricerca sanitaria Fiocruz e il municipio in dichiarazioni separate. Il paziente era risultato positivo alla malaria.

Le autorità locali hanno quindi dichiarato che i due casi sono stati esclusi e che non ci sono altre persone in Brasile che siano state contagiate dal virus





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