Il Broglio Space Center in Kenya: L'Eredità Italiana nell'Esplorazione Spaziale e il Futuro della Cooperazione

Esplorazione della base spaziale italiana in Kenya, fondata da Luigi Broglio, e del suo ruolo attuale nella cooperazione internazionale, nella ricerca scientifica e nella formazione spaziale per l'Africa. Dalle piattaforme offshore storiche ai nanosatelliti, un viaggio nell'avanguardia tecnologica e nella visione di un futuro spaziale condiviso.

La stanza di Luigi Broglio, padre dell'astronautica italiana, è rimasta intatta: il letto, la scrivania, il crocifisso e un ritratto in bianco e nero, testimoni del tempo trascorso dal suo decesso nel 2001. Si percepisce ancora la sua presenza, quasi lo si potesse immaginare in preghiera nella piccola cappella dalle vetrate colorate che si affaccia sull'Oceano Indiano.

Broglio, un uomo di profonda fede e rigorosa razionalità scientifica, fu un ingegnere, un generale e soprattutto un visionario che ha segnato la storia dell'esplorazione spaziale italiana. In Kenya, a Ungwana Bay, a trenta chilometri a nord di Malindi, dove una strada sterrata e impervia conduce al sito, sorge la base del Progetto San Marco, da lui fondato nel 1964. Questo avamposto, lontano dalla frenesia urbana ma strategicamente posizionato vicino all'equatore, non solo è pienamente operativo ma rappresenta un fulcro cruciale per la cooperazione internazionale, incarnando la visione del Piano Mattei per l'Africa. Tra mangrovie lussureggianti e vegetazione tropicale, il centro ospita un team di circa venti italiani, molti dei quali provenienti dalla Piana del Fucino e legati a Telespazio, affiancati da circa centosettanta collaboratori kenioti. La figura di Broglio continua a essere un punto di riferimento, un nume tutelare per chiunque lavori o abbia lavorato in questo luogo, anche per coloro che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo direttamente. La sua lungimiranza ha reso possibile la creazione di questa base strategica, aprendo all'Italia le porte dell'accesso autonomo allo spazio, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. Il vialetto principale, bordato di bouganville, conserva ancora il nome affettuoso datogli dal professore: Via della Conciliazione. La domenica, questo luogo diventa meta di visite guidate, accogliendo oltre tremila residenti italiani e turisti che cercano un'esperienza diversa dal consueto soggiorno balneare. È qui che è iniziata l'epopea spaziale italiana. Il primo lancio, avvenuto il 15 dicembre 1964, fu effettuato dagli Stati Uniti in collaborazione con la Nasa, nell'ambito del Progetto San Marco, dimostrazione tangibile della proficua sinergia tra ingegneri italiani e la celebre agenzia spaziale americana. Successivamente, dal 1967 al 1988, ben due piattaforme offshore, ancora oggi visibili nel mare antistante, hanno ospitato con successo il lancio di numerosi satelliti. Queste strutture, battezzate San Marco e Santa Rita, richiamano la devozione del fondatore verso i santi protettori rispettivamente delle attività marittime e delle imprese più audaci e complesse. Sebbene i lanci da queste piattaforme siano cessati, la base continua a svolgere un ruolo fondamentale nella loro manutenzione, preservando un patrimonio tecnologico di inestimabile valore. L'Italia, grazie alla sua completa filiera spaziale, che spazia dalla componentistica di precisione fino ai sofisticati razzi Vega, si conferma una potenza nel settore. La capacità di realizzare satelliti di svariate dimensioni, inclusi i miniaturizzati CubeSat, dimostra una notevole adattabilità alle nuove tendenze tecnologiche. I CubeSat, nanosatelliti dalle dimensioni di un decimetro cubo e dal peso inferiore ai due chilogrammi, rappresentano la frontiera della miniaturizzazione spaziale, con la possibilità di lanciarne decine in un'unica missione per una vasta gamma di applicazioni. L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sottolinea questa capacità, mostrando un prototipo maneggevole come un piccolo oggetto. La collaborazione internazionale è un pilastro fondamentale per la base. Il centro, che fino al 2004 era sotto la gestione dell'Università La Sapienza, è oggi cogestito dall'ASI e dalla Kenya Space Agency (KSA), a riprova della solida partnership tra Italia e Kenya. L'accordo bilaterale, ratificato alla fine del 2020 e valido per un decennio, è corredato da cinque protocolli attuativi che definiscono le aree di collaborazione. La base di Malindi svolge un doppio ruolo: osserva sia la Terra sia lo spazio profondo. In ambito civile, raccoglie dati satellitari essenziali per il monitoraggio ambientale, dalla mappatura dell'inquinamento e dell'erosione costiera alla valutazione delle aree agricole e dei raccolti, fino alla gestione delle emergenze derivanti da disastri naturali. La ricerca scientifica è un altro settore chiave: il nanosatellite Simba, sviluppato in collaborazione con il Kenya, è impiegato per tracciare gli spostamenti e valutare lo stato di salute della fauna selvatica nei parchi nazionali. Per quanto concerne l'osservazione dello spazio, la base acquisisce dati da satelliti che scrutano l'universo, permettendo di captare fenomeni cosmici lontanissimi, come esplosioni gamma o l'attività dei buchi neri. Il Broglio Space Center intrattiene collaborazioni con prestigiose istituzioni come la NASA, l'ESA, il CNES francese e la CONAE argentina, oltre a società private quali SpaceX, per attività di osservazione e raccolta dati satellitari e telemetrici tramite le sue cinque potenti antenne. I satelliti lanciati dall'America del Sud transitano sopra Malindi per circa 25 minuti, rimanendo nell'area di influenza della base per 10-15 minuti. Tra i progetti di rilievo, spicca Equo, un'iniziativa universitaria volta al monitoraggio dei detriti spaziali. Il percorso all'interno della base conduce alla sala di controllo, un ambiente futuristico pulsante di attività, costellato di monitor accesi. Un nuovo Centro Polifunzionale, che includerà la sede della Scuola Internazionale di Formazione Spaziale, sarà inaugurato tra due anni, aprendo le sue porte a tutto il continente africano con aule, laboratori e un auditorium. Già adesso, la base è un polo formativo con corsi, workshop e borse di studio per studenti africani diretti in Italia. Ulteriori progetti sono in cantiere, tra cui l'espansione della base a sud-ovest per ospitare nuove antenne, segno di una costante crescita e di un impegno a lungo termine nel settore spaziale





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