Il Btp Italia Sì si chiude con una raccolta di oltre 8,8 miliardi di euro

Il primo collocamento del Btp Italia Sì si è chiuso con una raccolta complessiva di oltre 8,8 miliardi di euro. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana e riservato ai piccoli risparmiatori ha registrato 281.140 contratti, con un investimento medio pari a 31.453 euro.

Il primo collocamento del Btp Italia Sì si è chiuso con una raccolta complessiva di oltre 8,8 miliardi di euro. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione italiana e riservato ai piccoli risparmiatori ha registrato 281.140 contratti, con un investimento medio pari a 31.453 euro.

I dati sulla dimensione degli ordini confermano la forte partecipazione dei piccoli investitori e la quasi totalità degli ordini è arrivata da investitori residenti in Italia. Circa il 65,6% dei contratti conclusi sul Mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato di Borsa Italiana, ha avuto un valore inferiore a 20mila euro. Considerando anche le sottoscrizioni fino a 50mila euro, la quota raggiunge il 90,3% del totale.

Nonostante la prevalenza di ordini di dimensioni contenute, il taglio medio è risultato superiore a 31mila euro. Gli investitori retail hanno rappresentato il 67% delle sottoscrizioni, con una partecipazione nettamente superiore rispetto a quella proveniente dal private banking. All'interno della quota retail, circa il 52% degli ordini è stato trasmesso attraverso le filiali bancarie e gli uffici postali, sia recandosi fisicamente allo sportello sia utilizzando i servizi a distanza messi a disposizione dagli intermediari.

Il restante 48% delle sottoscrizioni è stato invece effettuato direttamente tramite l'home banking. Il Btp è una sorta di prestito che il cittadino fa allo Stato. In cambio del denaro prestato, lo Stato paga degli interessi (le cedole) ogni sei mesi. La particolarità di questo titolo è che è indicizzato all'inflazione: significa che il rendimento si adegua automaticamente al costo della vita.

Se i prezzi nei supermercati o delle bollette salgono, anche il guadagno del Btp aumenta, proteggendo il valore reale dei soldi investiti. Con un'inflazione annua dell'1% il rendimento lordo delle cedole sarebbe vicino al 2,60%. Con un'inflazione del 2% salirebbe al 3,60%, mentre con un aumento dei prezzi del 3% arriverebbe intorno al 4,60%. In caso di inflazione nulla o negativa, resterebbe comunque la componente fissa dell'1,60%.

Le somme ricevute sono soggette alla tassazione agevolata del 12,5% prevista per i titoli di Stato. Con inflazione nulla, un investimento di 10mila euro produrrebbe in cinque anni circa 860 euro lordi, compreso il premio finale. Dopo l'imposta del 12,5%, il guadagno scenderebbe a circa 753 euro. Con un'inflazione media dell'1%, il guadagno netto complessivo salirebbe a circa 1.190 euro.

Con un'inflazione del 2% arriverebbe a circa 1.628 euro, mentre con prezzi in crescita mediamente del 3% all'anno potrebbe raggiungere circa 2.065 euro. A queste somme si aggiunge naturalmente la restituzione dei 10mila euro di capitale alla scadenza. Il Btp Italia Sì può essere venduto sul mercato anche prima del 23 giugno 2031. In questo caso, però, il risparmiatore non ha la garanzia di recuperare esattamente il capitale investito.

Il prezzo può infatti salire o scendere in base all'andamento dei tassi di interesse e alle condizioni dei mercati finanziari. Chi vende prima della scadenza perde inoltre il diritto al premio finale dello 0,6%





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