Il Butterfly Bob, il taglio medio perfetto per l'estate

Il Butterfly Bob è un taglio medio che conquista durante la stagione estiva per il suo mood libero, casual e un po' rock and roll. È un ibrido tra caschetto e shag sfilato che valorizza molte texture e fa si che il movimento sia protagonista. È un taglio molto versatile che funziona bene sia sui capelli lisci che su quelli mossi.

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Quel che conta è (sempre) personalizzarlo: parla l'esperto on l'estate ormai alle porte, la voglia di alleggerire tutto, dal guardaroba alla beauty routine, si fa irresistibile. Se si sta cercando un versatile per weekend al mare, giornate in città e aperitivi al tramonto senza lunghe sessioni davanti allo specchio, il che si traduce in un'allure fresca e contemporanea, con un pizzico di ribellione.

Non sorprende che il Butterfly Bob sia già tra i tagli più richiesti dell'estate: valorizza molte texture, fa si che il movimento sia protagonista, aggiungono dimensione e carattere. Inoltre il Butterfly Bob funziona bene sia sui capelli lisci, che su quelli mossi, perché 'Non esiste una risposta univoca: il Butterfly Bob rende benissimo con o senza frangia, confermando la sua versatilità innata'.

Non bastano una lunghezza media e qualche scalatura casuale, ma è necessario assecondare e valorizzare il movimento naturale dei tuoi capelli 100% spontaneo. Uno dei punti di forza del Butterfly Bob è la facilità di styling.

'Dopo averli lavati, asciuga i capelli e poi con un ferro di grande diametro possono aiutare a disegnare quella leggera curvatura verso l'esterno che caratterizza il taglio'





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