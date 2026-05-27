Il calciatore della Lazio dice addio: 'Sono sempre stato legato al calcio'

Il calciatore della Lazio ha detto addio alla squadra dopo cinque anni. Ha parlato ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club e ha ringraziato la loro passione e il loro sostegno. Ha ricordato i momenti felici della sua carriera e ha parlato della sua esperienza a Londra e a Roma.

L'ultimo saluto in casa, all'Olimpico, contro il Pisa è stato emozionante, forse di più lo è stato quello sotto la Curva in finale di Coppa Italia.

Dopo cinque anni in biancoceleste, il calciatore ha detto addio alla squadra. Tuttavia, ha voluto parlare ai tifosi attraverso i canali ufficiali del club. Ha dichiarato di essere sempre stato legato al calcio e di pensare di continuare a lavorare nel settore. Ha anche ringraziato i tifosi della Lazio per la loro passione e il loro sostegno.

Ha ricordato i momenti felici della sua carriera, come la vittoria del Mondiale e della Champions League. Ha anche parlato della sua esperienza a Londra e della difficoltà di adattarsi a una città così grande e diversa. Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato a inserirsi nel nuovo contesto. Ha anche parlato della sua routine di allenamento e della sua passione per il calcio.

Ha dichiarato di essere sempre stato concentrato sul suo lavoro e di non avere molto tempo per la famiglia. Ha anche parlato del suo divorzio e dei periodi difficili che ha vissuto.

Tuttavia, ha affermato di essere forte e di aver affrontato ogni periodo difficile. Ha anche parlato della sua esperienza a Roma e della sua passione per la città. Ha dichiarato di essere felice di aver trovato una squadra come la Lazio e di essere rimasto a Roma. Ha anche ringraziato i tifosi della Lazio per il loro sostegno e la loro passione.

Ha ricordato la canzone della Carrà e di averla ballata tante volte sotto la Curva con i tifosi. Ha dichiarato di essere felice di aver vissuto esperienze diverse in tanti paesi e di aver imparato tantissimo da tanti calciatori. Ha anche affermato di essere sempre stato legato al calcio e di pensare di continuare a lavorare nel settore.

Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato a inserirsi nel nuovo contesto e ha dichiarato di essere felice di aver trovato una squadra come la Lazio





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