La malattia è considerata una delle più frequenti tra gli uomini e le donne e può essere prevenuta con una dieta equilibrata e una regolare attività fisica. I sintomi includono la perdita di sangue dal retto, modifiche persistenti nella consistenza delle feci, dolori addominali o un'anemia da carenza di ferro riscontrata casualmente durante esami di routine.

Il calciatore Igor Protti è stato stroncato dal tumore al colon , una malattia che sta colpendo sempre più giovani. Gli oncologi segnalano un incremento significativo di diagnosi tra gli under 50, e la malattia è considerata una delle più frequenti tra gli uomini e le donne.

La patologia nasce da una crescita incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l'intestino crasso e può essere prevenuta con una dieta equilibrata e una regolare attività fisica. I sintomi includono la perdita di sangue dal retto, modifiche persistenti nella consistenza delle feci, dolori addominali o un'anemia da carenza di ferro riscontrata casualmente durante esami di routine.

La scienza sta indagando le ragioni dietro l'aumento dei casi precoci e punta il dito contro le diete occidentali moderne che favoriscono l'infiammazione cronica e alterano profondamente il microbiota intestinale. La sopravvivenza al cancro del colon è strettamente legata alla tempestività della diagnosi e la chirurgia rimane l'approccio più efficace, supportata dalla chemioterapia nelle diverse fasi della malattia. Nei casi più complessi o metastatici, l'obiettivo si sposta sul controllo dei sintomi per garantire la migliore qualità di vita possibile.

La moglie di Igor Protti, conosciuta a Livorno, ha acceso i riflettori sulla malattia contro la quale il calciatore lottava dal 2025, e la lettera di addio del calciatore ha espresso la speranza di un arrivederci. La malattia rappresenta circa il 10% di tutti i tumori diagnosticati a livello globale e è la seconda neoplasia più frequente sia tra gli uomini che tra le donne.

I cibi ultraprocessati, ricchi di zuccheri raffinati e grassi saturi, sono i principali indiziati dietro l'aumento dei casi precoci e ridurre il loro consumo rimane la prima linea di difesa





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