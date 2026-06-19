Il calciatore Igor Protti stroncato dal tumore al colon

La malattia è considerata una delle più frequenti tra gli uomini e le donne e può essere prevenuta con una dieta equilibrata e una regolare attività fisica. I sintomi includono la perdita di sangue dal retto, modifiche persistenti nella consistenza delle feci, dolori addominali o un'anemia da carenza di ferro riscontrata casualmente durante esami di routine.
Il calciatore Igor Protti è stato stroncato dal tumore al colon , una malattia che sta colpendo sempre più giovani. Gli oncologi segnalano un incremento significativo di diagnosi tra gli under 50, e la malattia è considerata una delle più frequenti tra gli uomini e le donne.
La patologia nasce da una crescita incontrollata delle cellule della mucosa che riveste l'intestino crasso e può essere prevenuta con una dieta equilibrata e una regolare attività fisica. I sintomi includono la perdita di sangue dal retto, modifiche persistenti nella consistenza delle feci, dolori addominali o un'anemia da carenza di ferro riscontrata casualmente durante esami di routine.
La scienza sta indagando le ragioni dietro l'aumento dei casi precoci e punta il dito contro le diete occidentali moderne che favoriscono l'infiammazione cronica e alterano profondamente il microbiota intestinale. La sopravvivenza al cancro del colon è strettamente legata alla tempestività della diagnosi e la chirurgia rimane l'approccio più efficace, supportata dalla chemioterapia nelle diverse fasi della malattia. Nei casi più complessi o metastatici, l'obiettivo si sposta sul controllo dei sintomi per garantire la migliore qualità di vita possibile.
La moglie di Igor Protti, conosciuta a Livorno, ha acceso i riflettori sulla malattia contro la quale il calciatore lottava dal 2025, e la lettera di addio del calciatore ha espresso la speranza di un arrivederci. La malattia rappresenta circa il 10% di tutti i tumori diagnosticati a livello globale e è la seconda neoplasia più frequente sia tra gli uomini che tra le donne.
I cibi ultraprocessati, ricchi di zuccheri raffinati e grassi saturi, sono i principali indiziati dietro l'aumento dei casi precoci e ridurre il loro consumo rimane la prima linea di difesa
Tumore Al Colon Igor Protti Malattia Prevenzione Dieta Equilibrata Attività Fisica Sintomi Sopravvivenza
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
È morto Igor Protti, icona degli attaccanti di provincia: lo Zar aveva 58 anniÈ stato grande a Messina, capocannoniere con il Bari, mito a Livorno, amato da tantissimi. A luglio ha rivelato di avere un cancro, da settembre esteso alle vertebre.
Read more »
Morto a 58 anni Igor Protti, la famiglia condivide il suo ultimo messaggio'Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale'
Read more »
Calcio: morto Igor Protti, da tempo lottava contro una malattiaÈ morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno, Igor Protti. A darne notizia la famiglia su un post su Instagram. (ANSA)
Read more »
Addio a Igor Protti, le foto più belle dell'icona del LivornoÈ morto stanotte, a 58 anni, dopo una malattia, l'ex calciatore, bandiera assoluta del Livorno (ANSA)
Read more »