Il calcio americano è pronto per il Mondiale

La squadra americana ha aperto il torneo con una vittoria per 4-1 contro il Paraguay e ora deve mantenere le aspettative. Il 1994 è lontano, quando il caso OJ Simpson aveva tutto il paese incollato davanti alla televisione.

Negli Stati Uniti, il calcio è conosciuto come soccer, ma la passione per la Coppa del Mondo è reale. La squadra americana ha aperto il torneo con una vittoria per 4-1 contro il Paraguay , e ora deve mantenere le aspettative.

Il 1994 è lontano, quando il caso OJ Simpson aveva tutto il paese incollato davanti alla televisione. Questa volta, la squadra americana ha voluto giocare a Los Angeles, aggiungendo un tocco di glamour al torneo. Il Paraguay non è stato un grande test, ma la vittoria per 3-0 al primo tempo con due gol di Folarin Balogun è stata il miglior pezzo di partita giocata da una nazionale a stelle e strisce dentro un Mondiale.

Balogun, detto Balo, è un sogno americano, nato a New York da una compagnia aerea che non ha voluto riportare i genitori in Inghilterra quando era ancora un bambino. Ora gioca al Monaco e ha ripagato McKennie che lo ha convinto a giocare per la nazionale americana. McKennie e Pulisic sono stati fondamentali contro il Paraguay, e Giovanni Reina ha messo la tradizione familiare con mamma e papà entrambi ex nazionali Usa.

L'autogol del Paraguay ha sbloccato la sfida e ha dato alla trama un tocco di coincidenza pronta a diventare memoria. Il tutto è avvenuto nel set di L. A. con Tom Cruise vicino a David Beckham e qualche fila sotto di lui, per il richiamo 'Succesion'. Con l'esordio del Canada lo stesso giorno, l'ex primo ministro Trudeau ha scelto di essere a Usa-Paraguy con Katy Perry. Se già non è cinema, arriva anche l'effetto grande Lebowski.

La trasformazione è in atto, e il ct Pochettino fa sua la dichiarazione di appartenenza che il Dude, Jeff Bridges nel film, potrebbe avere in copione. Sul pigiama già ci siamo, barba e capelli sono in crescita, stazza identica, atteggiamenti simili e livello di adattamento al ruolo oltre la soglia dell'incredibile. Quando Trump ha chiesto a Pochettino: 'Possiamo vincere il Mondiale?

', lui ha risposto 'sì'. Serafico, con il distacco di chi non vuole rogne e la convinzione di chi crede nell'eccesso, comunque pronto a sostenerlo e anche se gira storta. Allena nella terra dove il fallimento non è contemplato, una volta stabilita una élite. Le squadre non retrocedono, al massimo possono sparire.

Per il cacio, l'assenza di competizione è sempre stato un danno, però il turno è praticamente sistemato, la squadra ha le caratteristiche per farsi notare, la passeggiata in pigiama per il ritorno a Los Angeles nell'ultima partita del gruppo è assicurata. Chi se ne frega se si chiama soccer. È pallone in purezza





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