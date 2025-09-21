Il calcio di provincia: quando i bomber erano eroi imperfetti tra grappa e sigarette

Un viaggio nella nostalgia del calcio anni '90 e primi 2000, attraverso i 'bomber di provincia' come Dario Hübner, attaccanti iconici per i loro vizi e la loro umanità fuori dal campo, in un'epoca diversa dal calcio iper-professionalizzato di oggi.

Negli ultimi dieci o quindici anni, soprattutto sui social media, ma anche nei racconti delle persone, si è diffusa una particolare forma di nostalgia per il calcio italiano degli anni Novanta e dei primi Duemila.

Oltre e forse ancor più dei grandi campioni di quell'epoca, come Diego Maradona, Marco Van Basten, Ronaldo e Roberto Baggio, la nostalgia di molti si concentra sui cosiddetti “bomber di provincia”, attaccanti che segnavano molti gol in squadre, appunto, di provincia, spesso impegnate nella lotta per non retrocedere. Le loro squadre erano “di provincia”, ma spesso lo erano anche loro: per origini, attitudini e abitudini; per come giocavano a calcio e perfino per i nomi e cognomi che avevano. Calciatori come Igor Protti, Riccardo Zampagna o Andrea Caracciolo sono ricordati come attaccanti formidabili, capaci di realizzare gol importanti («oggi giocherebbero titolari in Champions League», si dice spesso, sebbene con una certa esagerazione), ma soprattutto come personaggi non convenzionali, che riuscivano a far gol quasi ogni domenica, mantenendo stili di vita che oggi sarebbero impensabili nel calcio iper-professionalizzato. Emanuele Atturo, nel suo libro, li ha ritratti con precisione, cercando di collocarli nel giusto posto nella storia. Senza sopravvalutarne le doti calcistiche, ma senza nemmeno ridurli a macchiette. L'esempio più emblematico di questa categoria di attaccanti, la loro incarnazione massima, è senza dubbio Dario Hübner, del cui ritratto viene qui presentato un estratto. A Brescia, mentre Hübner è chiuso in bagno a godersi una Marlboro alla fine del primo tempo, l'allenatore Sonetti bussa energicamente e gli grida: «Darione, basta con quelle bombe». Questo episodio è uno degli aspetti che più attraggono di Hübner, il segno di una persona incapace di sottostare alle imposizioni del professionismo. Le sigarette appaiono come una forma di ribellione innocente, persino un po' stupida, e proprio per questo ancora più apprezzabile. Con gli occhi di oggi, la situazione appare incredibile. In un'epoca in cui i calciatori si allenano indossando caschi neuronali, rilassano i muscoli in vasche ghiacciate, seguono diete proteiche rigorose e preservano la propria pelle in camere iperbariche, come si può concepire che Hübner avesse l'abitudine di danneggiare se stesso in quel modo? Oggi, in un calcio dove i calciatori amano ostentare le proprie rinunce, dove il benessere è diventato uno stile di vita, una sottocultura, Hübner resisteva, rimanendo se stesso, senza rinunciare a godere dei piaceri della vita. La celebre foto di Johann Cruyff che fuma una sigaretta nello spogliatoio dell'Olanda è altrettanto iconica, ma è di segno differente. È un gesto rock, ribelle, che sottolinea la diversità di Cruyff, che guardava il calcio dall'alto in basso. La sigaretta di Hübner, invece, è un vizio selvatico, la traccia di una vita operaia che non può essere completamente cancellata. La sigaretta di Cruyff indica la sua superiorità, quella di Hübner, la sua ordinarietà. Quando giocava, Hübner dichiarava di fumare 10 sigarette al giorno, mentre anni dopo ammise che erano 20 o 25. È evidente che molti giocatori fumassero, ma nessuno aveva il coraggio di ammetterlo pubblicamente. Hübner, invece, fumava negli spogliatoi, davanti ai giornalisti, senza concedersi ipocrisie: «Gli altri non si facevano vedere, ma mi sembrava ridicolo nascondersi per accendere una sigaretta, a trent'anni non è normale». Non si preoccupava di ciò che scrivevano i giornali: «Magari c'è uno in giacca e cravatta che fa tardi in discoteca, però è bravissimo perché non si è fatto vedere. Invece Hübner, siccome fuma davanti alle telecamere, non è un professionista». C'è poi la grappa, per la quale Hübner fornisce una spiegazione chiara e legata al territorio: «Da noi in Triveneto si usa». Il caffè dopo cena non lo fa dormire, quindi ordina una grappa. Anche ai ritiri portava delle bottiglie. Un'estate, a Perugia, Saadi Gheddafi vede Hübner al tavolo che si beve un grappino dopo pranzo. Si avvicina, pensando che fosse caffè, e Hübner glielo fa provare. A Gheddafi piace, e Hübner gli regala la migliore bottiglia che ha. Il martedì, a Perugia, Gheddafi non si presenta all'allenamento, e Hübner va in paranoia: e se la sua grappa gli avesse fatto male? Quando arriva, in ritardo, Gheddafi gli dice: «Mr. Hübner, very good, grazie». Il presidente del Brescia, Corioni, a un certo punto commentò: «Senza grappa e sigarette Hübner sarebbe il più forte di tutti». Hübner non era d'accordo: «Non credo che una grappa ti possa rovinare la carriera». Anzi, ai tempi del Cesena, avevano cercato di vietargli il bicchiere e ridurre le sigarette: «Poi però un paio di settimane dopo fecero dietrofront: avevano capito che il sottoscritto, grazie a quei vizietti quotidiani, viveva meglio. E la domenica segnava di più





