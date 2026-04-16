Il Calcio Piange Alex Manninger: Lutto a 48 Anni, Cordoglio da Liverpool e Bonucci

Addio ad Alex Manninger, ex portiere austriaco che ha concluso la carriera nel Liverpool. La notizia della sua scomparsa a 48 anni ha suscitato profonda tristezza, con messaggi di cordoglio da parte del club inglese e di Leonardo Bonucci. Manninger aveva giocato anche per Arsenal, Fiorentina, Juventus e Augsburg.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Alex Manninger , ex portiere austriaco, spentosi all'età di 48 anni. La notizia ha destato profonda tristezza nel Liverpool, club con cui Manninger ha concluso la sua lunga carriera nel 2016, ricoprendo il ruolo di terzo portiere dietro a Simon Mignolet e Loris Karius, senza tuttavia scendere in campo in partite ufficiali durante la sua ultima stagione.

L'arrivo ad Anfield nel luglio 2016 segnò l'ultima tappa di un percorso ventennale che lo ha visto vestire le maglie di prestigiosi club europei come il Salisburgo, l'Arsenal, la Fiorentina, la Juventus e l'Augsburg. La sua carriera internazionale è stata altrettanto significativa, con 33 presenze collezionate con la nazionale austriaca, il cui debutto risale all'agosto del 1999. In questo momento di lutto, il Liverpool FC desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia e agli amici di Alex, unendosi al cordoglio generale. 'Riposa in pace Alex', è il commosso saluto del club.

La notizia della morte di Manninger ha suscitato reazioni commosse anche nel mondo della Serie A, con Leonardo Bonucci che ha voluto ricordare l'ex compagno: 'È difficile accettare tutto questo. Riposa in pace Alex'. L'editoriale di Marco Conterio, intitolato 'Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine', analizza le dinamiche che stanno caratterizzando il mercato degli allenatori, evidenziando come alcune società abbiano le idee chiare sul futuro, mentre altre brancolino nel buio in attesa di decisioni cruciali.

Si accende il dibattito sulla riforma dei campionati: la proposta di ridurre la Serie A a 18 squadre sarà presentata lunedì a Giovanni Malagò dal presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. Nel frattempo, il mercato dei giocatori continua a riservare sorprese, con indiscrezioni che vedono Antonio Rüdiger orientato a rimanere al Real Madrid per un altro anno, piuttosto che approdare alla Juventus. Gianluca Di Marzio offre un punto sulla situazione che potrebbe portare Bastoni al Barcellona, con l'Inter che potrebbe in quel caso puntare su Muharemovic o Solet.

Il pensiero di Di Marzio si estende anche all'Atletico Madrid, con la vittoria del Cholo Simeone celebrata come un trionfo dell'identità della squadra, e un auspicio affinché anche l'Italia ritrovi la sua. La Serie A si prepara a un potenziale 'valzer degli allenatori' nella prossima stagione, mentre la Reggiana vede confermati in appello i 6 anni di reclusione per Manolo Portanova, accusato di violenza sessuale.

La 35ª giornata di Serie B vedrà la partecipazione di numerose squadre, con convocazioni che vanno da Sampdoria-Monza a Empoli-Virtus Entella. Il Vicenza celebra una nuova festa in casa Baggio, con un augurio di 'Buona fortuna ragazzi'. Nel mondo del calcio femminile, l'Italia Femminile con Milena Bertolini come docente a Coverciano, si prepara per un'esperienza formativa alla Scuola Allenatori.

Le celebrazioni continuano a Coverciano con il traguardo delle cento presenze per Giugliano e il primo gol per Lenzini, due momenti significativi per il calcio italiano. La notizia della morte di Alex Manninger si aggiunge al lutto nel mondo dello sport, lasciando un vuoto tra coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzare la sua professionalità e dedizione nel corso della sua lunga carriera. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di tifosi e addetti ai lavori come un esempio di attaccamento alla maglia e di grande spirito sportivo.





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