Il Calcio tra il Sogno del Mondiale 2026 e le Manovre di Calciomercato

L'inizio dei Mondiali 2026 senza l'Italia, le trattative della Juventus per Martinez e il nuovo corso dell'AC Milan con Glasner e Rangnick.

L'attesa è finalmente terminata e l'atmosfera elettrica del calcio globale torna a dominare la scena mondiale con l'inizio ufficiale della Coppa del Mondo 2026. La partita inaugurale, prevista per le ore 21, vedrà contrapposti Messico e Sudafrica in un match che promette scintille e grande spettacolo.

Tuttavia, per i tifosi azzurri, l'entusiasmo è mitigato da un senso di profonda malinconia e frustrazione, poiché l'Italia, per la terza volta consecutiva, resta esclusa dalla massima competizione internazionale. Questa assenza prolungata rappresenta una ferita aperta per il calcio italiano, che fatica a ritrovare quella smaltita gloria di un tempo, lasciando spazio a riflessioni amare sulle cause di un declino così persistente.

Mentre il mondo celebra l'inizio della festa, l'Italia osserva dall'esterno, sperando che questo nuovo ciclo possa finalmente portare a una rinascita strutturale. Anche il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha dovuto affrontare temi caldi a poche ore dal via, tra cui il caso dell'Iran, la vicenda di Artan e le lamentele legate al costo elevato dei biglietti.

Parallelamente all'evento mondiale, l'attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi si sposta rapidamente verso le manovre di calciomercato, che stanno entrando in una fase decisiva e frenetica. La Juventus, in particolare, sembra intenzionata a dare un colpo di accelerazione per rinforzare il proprio reparto difensivo e offensivo. La notizia che sta facendo più rumore riguarda l'interesse concreto per Emiliano Martinez, il portiere argentino soprannominato Dibu, che potrebbe approdare a Torino nella prossima stagione.

Un'operazione di questo calibro non porterebbe solo una garanzia tecnica tra i pali, ma anche una mentalità vincente e una leadership carismatica fondamentale per il progetto bianconero. A questo nome si aggiunge quello di Sørloth, a conferma di una strategia di mercato aggressiva volta a riportare la squadra ai vertici del campionato e a renderla competitiva nelle coppe europee.

Il listone degli uomini di mercato è vasto, con ben 48 profili monitorati per diverse nazionali, sollevando interrogativi su quanti di questi campioni riusciranno a confermarsi dopo l'esperienza mondiale e quanti invece rischieranno di rivelarsi dei flop. Nel frattempo, l'ambiente milanista è scosso da importanti cambiamenti strutturali e tecnici. La società del Diavolo sembra aver finalmente delineato la propria nuova gerarchia, con l'arrivo di Oliver Glasner in panchina e l'inserimento di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico.

Questa mossa strategica mira a implementare un modello di gioco più moderno e dinamico, sebbene l'ombra di Zlatan Ibrahimovic sembri farsi più lunga e meno influente nelle decisioni quotidiane. Un elemento di preoccupazione rimane tuttavia la situazione di Rafael Leao, le cui recenti dichiarazioni sembrano quelle di un giocatore che si sente già distante dalla realtà del club, suggerendo possibili fratture tra l'ala portoghese e la dirigenza.

Il valzer delle panchine non risparmia nemmeno le altre squadre, con Comolli che lavora a un mercato su misura per Spalletti, cercando di eliminare ogni possibile alibi per la prossima stagione, in un contesto di instabilità tecnica che caratterizza gran parte del campionato. Guardando al panorama internazionale, i verdetti delle qualificazioni hanno confermato la forza di nazioni come Danimarca, Francia e Spagna, che hanno ottenuto il pass per il Brasile, confermandosi tra le favorite per il titolo.

In Italia, nonostante l'amarezza per la nazionale maschile, ci sono segnali di speranza provenienti dal settore femminile e giovanile, come testimoniato dalle parole di Soncin, che ha espresso orgoglio per la prestazione della squadra e fiducia in vista degli spareggi di ottobre. Anche nelle serie minori si avvertono i primi movimenti: dalla Serie B, dove Bianco è in corsa per il Pisa e Tomei rinnova ad Ascoli, fino ai club di categoria inferiore come la Vis Pesaro, che ha salutato Stellone con un accordo consensuale, o il Picerno che ha blindato il mediano Maselli con un rinnovo fino al 2028.

In questo scenario complesso, tra grandi sogni mondiali e piccole realtà locali, il calcio continua a essere il motore di passioni e cambiamenti incessanti





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