Il calciomercato è in movimento, ma ci sono ancora molti posti da coprire. Tra i club che cercano un allenatore ci sono il Napoli, il Milan, l'Atalanta, la Fiorentina, il Bologna, il Lecce, il Sassuolo, il Torino e il Parma.

Una stagione da programmare per molte squadre di Serie A . Il calciomercato è in movimento, ma ci sono ancora molti posti da coprire. Tra i club che cercano un allenatore ci sono il Napoli , il Milan , l' Atalanta , la Fiorentina , il Bologna , il Lecce , il Sassuolo , il Torino e il Parma .

Mentre il direttore sportivo attende di capire chi sarà il nuovo tecnico, le trattative sono soprattutto quelle in uscita. Tra queste, ovviamente, c'è l'Inter: i nerazzurri campioni d'Italia sono in chiusura per il rinnovo, per un'altra stagione, del trentasettenne centrocampista armeno Henrikh MKHITARYAN. I nerazzurri guardano con interesse a NICO PAZ ma l'attaccante argentino dovrebbe lasciare Como soltanto per fare ritorno al Real Madrid.

Anche in Spagna, però, sono in attesa di capire se il nuovo allenatore sarà José MOURINHO: il portoghese arriverà se Florentino Perez dovesse essere riconfermato presidente dei Blancos. Il portoghese, come se non bastasse, avrebbe messo nel mirino proprio un giocatore dell'Inter: Alessandro BASTONI per il quale gli spagnoli sarebbero pronti ad investire 70 milioni. Rotta inversa potrebbe fare l'esperto Daniel CARVAJAL che ha lasciato il Real Madrid dopo tredici stagioni. A Chivu, poi, non dispiacerebbe il turco Arda GULER.

Il club meneghino intanto sarebbe sulle tracce di Dan NDOYE, venticinquenne svizzero del Nottingham Forest. La Roma, confermato MALEN e alle prese con il probabile rinnovo di DYBALA, starebbe provando a portare in giallorosso Gianluca SCAMACCA. Ma sarebbe un duro colpo per l'Atalanta che il prossimo anno potrebbe fare a meno anche di EDERSON, in procinto di andare al Manchester United per 50 milioni. Il Milan attende che ANDONI IRAOLA accetta l'offerta per la panchina.

Stesso problema per il Napoli che intanto, però, si starebbe già muovendo per portare all'ombra del Vesuvio Sebastiano ESPOSITO del Cagliari. Da valutare il destino di Lorenzo LUCCA, al rientro dopo il prestito, e quello di Romelu LUKAKU che è formalmente ancora un calciatore del club campano. La Lazio che avrà Gennaro GATTUSO in panchina ha ufficializzato l'addio di Maurizio Sarri che, a meno di sorprese, allenerà a Bergamo.

I biancocelesti dicono addio a Toma BASIC che raggiunge il neopromosso Venezia. Potrebbe rientrare a Formello, invece, il portiere greco Christos MANDAS: il Bournemouth non intende pagare il 17 milioni per il riscatto. Il numero 1 quindi potrebbe tornare a Roma dove si giocherà il posto da titolare con il giovane Edoardo MOTTA.

In uscita, invece, Ivan PROVEDEL che ha molto mercato in A. La Juventus ripartirà dal turco Kenan YILDIZ, dichiarato "incedibile" dalla dirigenza, mentre non ha ancora deciso se riconfermare Dusan VLAHOVIC. In uscita potrebbe esserci clamorosamente Andrea CAMBIASO che piace a Inter e Como. Si muove anche il Torino che starebbe per chiudere per l'allenatore Alberto AQUILANI, che ha ben fatto con il Catanzaro in Serie B. In granata dovrebbe arrivare anche il difensore della Cremonese Tommaso BARBIERI.

La Fiorentina non dovrebbe confermare l'allenatore Paolo VANOLI, malgrado il buon lavoro di quest'anno, per prendere Fabio GROSSO: l'ex campione del mondo dovrebbe lasciare la panchina del Sassuolo. E a proposito di ex azzurri da segnalare l'accordo tra Alessandro NESTA e l'Avellino in Serie B. Il Lecce in attesa di sciogliere le riserve sulla conferma dell'allenatore Eusebio DI FRANCESCO ha pronti i rinnovi per Lameck BANDA, Antonino GALLO e Ylber RAMADANI





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