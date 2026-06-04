Il calciomercato italiano è in pieno fermento con molte voci e movimenti che si susseguono. L'olandese Denzel Dumfries ha smentito la sua prossima partenza dall'Inter per trasferirsi al Real Madrid.

Mentre si alza la febbre dei mondiali, il calciomercato italiano è in pieno fermento. L'olandese Denzel Dumfries ha smentito la sua prossima partenza dall' Inter per trasferirsi al Real Madrid .

Il difensore ha dichiarato di essere concentrato sul Mondiale e di non poter dire nulla sul suo futuro. Tuttavia, il suo quasi ex compagno Piotr Zielinski ha parlato per lui, affermando che non si rinuncia a certe offerte e che se Dumfries andasse a Madrid bisognerebbe solo dirgli in bocca al lupo. Il club dell'Inter dovrebbe annunciare il rinnovo del tecnico Cristian Chivu, mentre Carlos Cuesta sarà confermato sulla panchina del Parma.

A Napoli, è chiuso ufficialmente il rapporto con Antonio Conte e si attende l'arrivo di Massimiliano Allegri. Il Sassuolo ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto del tecnico Fabio Grosso, destinato alla Fiorentina. In Emilia potrebbe arrivare Alberto Aquilani, l'ex del Catanzaro che è molto corteggiato anche dal Torino. Dall'Inghilterra, arriva l'annuncio dell'accordo tra il Liverpool e Andoni Iraola, 43enne ex allenatore del Bournemouth.

Lo spagnolo era nel mirino del Milan, ma ora il più vicino alla panchina rossonera è il tedesco Oliver Glasner. In questo limbo, con MODRIC e LEAO verso l'uscita, e potrebbe seguirli RABIOT, ci sono però anche movimenti per cercare di non restare troppo indietro sul fronte mercato e tra i nomi che si fanno c'è quello di Mason Greenwood, in uscita dal Marsiglia ma molto corteggiato, sia in Italia, vedi la Roma, sia all'estero, fronte Atletico Madrid.

Le big di Spagna, anche se il Real è impegnato fino a domenica prossima con le elezioni per il rinnovo della presidenza, sono sempre a caccia e ora il Barcellona avrebbe puntato lo juventino Andrea Cambiaso, che interesserebbe anche al Chelsea. Una cessione ad alta resa permetterebbe al club bianconero di investire nell'attacco per sostituire Dusan Vlahovic. Al momento, i nomi che interessano sono quelli di SORLOTH dell'Atletico e di KOLO MUANI del Paris Saint Germain.

Infine, il neopromosso Monza ha annunciato l'ingaggio di del centrocampista francese Manga Foe Onda, 21 anni, proveniente dall'Estoril Praia





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