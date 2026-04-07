Il cambiamento climatico e l'orso bruno marsicano: una sfida per la sopravvivenza

L'orso bruno marsicano, simbolo della fauna italiana, affronta nuove sfide a causa del cambiamento climatico. L'associazione Salviamo l'Orso è impegnata nella sua tutela, ma la riduzione del letargo, l'alterazione dei ritmi stagionali e il crescente contatto con l'uomo mettono a dura prova la sua sopravvivenza. L'articolo esplora le strategie di adattamento dell'orso e l'importanza della convivenza pacifica.

Sono circa 60 gli orsi bruni marsicani che popolano le zone montane del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Esistono avvistamenti sporadici anche sul Terminillo, con alcuni esemplari che si spingono fino alle Marche. Con l'avvento del cambiamento climatico , l' orso bruno marsicano , il mammifero più grande della fauna italiana, presente in queste aree del centro Italia da millenni, sta subendo modifiche nelle sue abitudini, necessarie per adattarsi alle nuove condizioni ambientali.

Dal 2012, l'associazione Salviamo l'Orso si impegna attivamente nella tutela di questa specie in pericolo di estinzione, minacciata dall'antropizzazione e dalla difficile coesistenza con l'uomo. L'orso marsicano, prevalentemente vegetariano (90%), si nutre di frutta di stagione selvatica, insetti e carcasse di animali, evidenziando la sua vulnerabilità di fronte ai cambiamenti climatici. Il presidente dell'Associazione, Stefano Orlandini, sottolinea come il periodo di letargo si stia riducendo, in passato condizionato dalla presenza di neve che impediva la ricerca di cibo. La diminuzione della neve e del freddo porta a una riduzione dell'ibernazione, a volte persino all'assenza totale del letargo. Questo fenomeno ha un impatto diretto sulla biologia dell'orso. \Studi scientifici, nell'ambito della Global Change Ecology, rilevano le conseguenze del cambiamento climatico su diverse specie, sebbene ricerche specifiche sull'orso bruno marsicano siano ancora limitate. I volontari dell'associazione, operando nel suggestivo castello medievale di Pettorano sul Gizio, osservano sul campo segnali evidenti di trasformazione. In alcuni casi, individui, incluse femmine con cuccioli, non entrano in letargo, forse a causa della confidenza con gli esseri umani che li spinge ad avvicinarsi ai centri abitati in cerca di cibo, contravvenendo al naturale periodo di riposo. Ricerche sugli orsi bruni e neri negli Stati Uniti evidenziano modifiche nei ritmi stagionali in risposta a inverni più miti. Durante l'inverno, quando il cibo scarseggia, gli orsi rallentano il metabolismo, sopravvivendo grazie alle riserve di grasso accumulate in autunno. L'aumento delle temperature sta alterando questo equilibrio, con alcuni orsi attivi per gran parte dell'inverno. Dopo gli anni del bracconaggio che avevano quasi portato all'estinzione la specie, ora è il cambiamento climatico a mettere a dura prova la vita degli orsi, modificando la durata, i tempi e la qualità del letargo. La naturalista Valeria Barbi, responsabile della comunicazione di Salviamo l'Orso, spiega che il letargo è calibrato sul ciclo delle stagioni, e una sua riduzione o interruzione comporta un maggiore dispendio energetico, rischiando di compromettere le condizioni fisiche degli orsi alla ripresa primaverile. Questo problema è particolarmente grave per le femmine, i cui cuccioli nascono durante il letargo, mettendo a rischio la loro sopravvivenza o il successo riproduttivo.\Un'altra criticità è rappresentata dal crescente contatto con l'uomo. Salviamo l'Orso lavora per favorire la convivenza tra orsi e comunità umane, intervenendo nei corridoi di espansione dell'orso, al di fuori delle aree protette, per permettere alla specie di recuperare l'habitat perduto. L'associazione fornisce assistenza e installa recinzioni elettrificate per proteggere possibili fonti di attrazione per gli orsi, come i cassonetti dei rifiuti. Il presidente Orlandini sottolinea l'importanza di queste azioni, avendo installato 49 cassonetti a prova di orso per tenerli lontani dai centri abitati. Il cambiamento climatico non solo altera il comportamento naturale degli orsi, ma anche il loro rapporto con l'ambiente umano. Gli studi indicano che gli orsi stanno sviluppando un comportamento più flessibile in risposta alla crisi climatica, modificando le loro abitudini alimentari e i periodi di attività. L'obiettivo primario è preservare questa specie iconica, garantendo un futuro in cui orsi e uomini possano convivere pacificamente e in armonia con l'ambiente. È fondamentale continuare a monitorare e studiare attentamente gli effetti del cambiamento climatico sugli orsi, adottando misure di conservazione efficaci e promuovendo la consapevolezza e la collaborazione tra le comunità locali e le istituzioni





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Orso Bruno Marsicano Cambiamento Climatico Conservazione Letargo Convivenza

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Aprile a tavola, stop a telline e poche vongole, fermo e clima dettano leggeCambia volto l'offerta dei prodotti ittici ad aprile, un mese che segna una vera e propria rivoluzione forzata per i banchi del pesce in Italia. Niente telline e cannolicchi ma un'abbondanza di pesce azzurro e crostacei. (ANSA)

Leggi di più »

Katz: 'L'esercito israeliano ha ucciso capo intelligence delle Guardie Rivoluzionarie iraniane''I leader iraniani vivono in un clima di persecuzione, continueremo a dar loro la caccia' (ANSA)

Leggi di più »

Lecce, Di Francesco: 'Partita molto fisica, ecco perché ho fatto un po' di cambi'Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l'Atalanta: 'Sarà una partita molto fisica, è il DNA dell'Atalanta e sempre a duello bisogna a

Leggi di più »

Como-Udinese finisce senza gol, ma è record: un solo italiano in campo (cambi compresi)Si ferma a 5 la serie di vittorie consecutive del Como in Serie A. La squadra di Fabregas si...

Leggi di più »

De Laurentiis dagli USA: 'Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano'Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, applaude gli azzurri vincenti nello scontro diretto contro il Milan. Attraverso un post su X ecco le sue parole: 'Da Los Angeles ho visto una bellissim

Leggi di più »

Milan, Allegri criticato per i cambi un po' tardivi: 'Se avessi la sfera magica...'Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko per 1-0 contro il Napoli, rispondendo così a chi gli ha chiesto se i cambi potevano essere fatti prima: 'Se

Leggi di più »