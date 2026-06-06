Il Cammino '44: un percorso di memoria e pace

Il Cammino '44 è un percorso trekking lungo circa 180 chilometri che connette luoghi a fatti della storia italiana durante la seconda guerra mondiale. Il percorso è stato creato per ricucire la memoria e rinnovare l'impegno di non dimenticare il dramma vissuto durante il conflitto. Il Cammino '44 passa attraverso paesi e borghi che sono stati toccati dalla violenza nazi-fascista, tra cui Bagni di Lucca, Piteglio, Grizzana Morandi e Savignano. Il percorso è stato ideato e realizzato dall'Associazione Liberation Route Italia e è stato riconosciuto come itinerario culturale dal Consiglio d'Europa.

Camminare significa riflettere; serve per rivivere la storia dei luoghi e per comprendere il valore collettivo che identifica uno dei periodi più bui che abbia vissuto il nostro Paese.

Si cammina, dalla costa tirrenica all'Appennino, lungo il percorso che vuol far conoscere e condividere la memoria: una traccia che connette luoghi a fatti, per ricucire la memoria, per rinnovare l'impegno di non dimenticare il dramma vissuto. Nasce per collegare Sant'Anna di Stazzema e Monte Sole, due luoghi-simbolo della storia, dove sono stati compiuti due eccidi, con oltre 1300 vittime civili compiute dalla stessa divisione tedesca, la XVI SS, con la connivenza delle squadre fasciste, nell'estate del 1944.

Un periodo che ha segnato, per sempre, questi luoghi, che, con i loro nomi, riportano la mente al periodo compreso tra il 1943 e il 1945, quando l'occupazione nazista e il regime fascista portarono morte, sofferenza e violenza tra la popolazione. Un percorso trekking lungo circa 180 chilometri diviso in 13 tappe con partenza da Pietrasanta (tappa 0), in direzione Sant'Anna di Stazzema e poi Camaiore (LU).

Da qui si passa a Fiano, nel comune di Pescaglia (LU), e a Borgo a Mozzano per arrivare a Bagni di Lucca e Vico Pancellorum (LU). Il percorso prosegue quindi in direzione dell'Appennino pistoiese con San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese e Pracchia (PT), per entrare in Emilia-Romagna da Porretta Terme, Riola, Grizzana Morandi e infine Monte Sole, Marzabotto e Vado (Comune di Monzuno) nella provincia di Bologna.

Tutti luoghi che, non a caso, corrono lungo la Linea Gotica, attorno alla quale la guerra effettivamente si fermò in una lunga fase di stasi e assunse il suo volto più truce e drammatico: battaglie partigiane, rastrellamenti fascisti, bombardamenti alleati e il passaggio di truppe di diverse nazionalità. Un sentiero che serve a ridare voce e significato alle parole pace e dialogo, attraversando paesaggi immersi nella natura ma che sono, al tempo stesso, tappe di memoria: luoghi legati al ricordo di ciò che è stato e che non deve ripetersi.

I paesi attraversati dal Cammino sono altrettanti tasselli che compongono questo libro da rileggere, scorrendo nomi, volti, date, dove si è assistito alla violenza nazi-fascista, quando la violenza brutale irruppe in questi borghi, tra montagne e boschi che erano il riparo di chi aveva abbandonato le città: Bagni di Lucca (luglio 1944, 16 vittime), Piteglio (settembre 1944, 22 vittime), Grizzana Morandi (luglio 1944, 39 vittime) e Savignano, (settembre 1944, 9 vittime). 180 chilometri attraverso paesaggi montani, borghi e storia tra Alta Versilia, Media-Valle del Serchio, Montagna pistoiese e Appennino bolognese: ecco che il Cammino '44 diventa il primo cammino ufficiale in Italia di Liberation Route Europe (), itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa.

Un vero e proprio percorso escursionistico, ideato e realizzato dall'Associazione Liberation Route Italia (sezione italiana della Fondazione europea LRE- Liberation Route Europe) in collaborazione e grazie al contributo di Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna. Un cammino laico che può contribuire, a più di ottanta anni dalla fine del conflitto che ha devastato e insanguinato l'Europa, a ribadire l'importanza di conoscere la storia dei luoghi, leggendo i fatti che si sono svolti, creando l'occasione di condividere il patrimonio collettivo basato sulla cultura e i valori che formano l'identità locale.

Un percorso da costruire acquisendo consapevolezza e coscienza sui fatti, attraverso la conoscenza dei documenti e le testimonianze: immagini e ricordo di tragedie che devastarono comunità intere, come quelle, emozionanti e dirette, raccontate in molti film, tra cui, L'uomo che verrà, di Giorgio Diritti, e Vermiglio, di Maura Delpero. Momenti che oggi, più di ieri, hanno bisogno di essere condivisi, per uscire da una dimenticanza e non conoscenza che possono offuscare il senso più profondo e tragico della guerra e della violenza bestiale.

I cimiteri di guerra, i sacrari e i monumenti non sono soltanto luoghi dove collocare la storia passata: possono diventare luoghi vivi, dove la memoria diventa un elemento che serve a leggere l'attualità, per comprendere il valore della libertà, della democrazia, della visione di creare un futuro di pace e dialogo. Il prossimo 20 giugno prenderà il via la prima marcia organizzata sul Cammino '44: a Pietrasanta si svolgerà l'evento inaugurale, in Piazza Duomo, che segnerà l'inizio di un racconto, collettivo, che sarà scritto grazie alla partecipazione delle persone, attraverso le loro emozioni, vivendo un'esperienza diretta dentro ai luoghi, a contatto con la storia





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