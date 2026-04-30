Il Cammino di Germanico: un viaggio tra storia e natura nell’Umbria

Un itinerario ad anello di 75 chilometri che parte e arriva ad Amelia, in Umbria, ispirato alla figura di Germanico Giulio Cesare. Otto giorni di cammino tra boschi, borghi medievali e siti storici, con un finale unico: l’arrivo al museo archeologico di Amelia, dove è esposta la statua bronzea di Germanico.

L’ Umbria , con i suoi paesaggi incantevoli e la ricca storia, diventa il palcoscenico ideale per il Cammino di Germanico, un itinerario ad anello di 75 chilometri che parte e arriva ad Amelia , città che ospita la celebre statua bronzea di Germanico, scoperta negli anni ’60 del secolo scorso.

Questo percorso, ispirato alla figura di Germanico Giulio Cesare, esponente di spicco della gens giulio-claudia, si snoda attraverso tappe che raccontano non solo la storia romana, ma anche la bellezza naturale e culturale dell’Umbria. Il cammino, che può essere completato in otto giorni, offre un’esperienza unica, dove ogni tappa è un viaggio nel tempo e nella natura.

Il primo giorno porta i camminatori a Sambucetole, dopo dodici chilometri di percorso che attraversa il parco urbano fluviale del Rio Grande, fino a raggiungere il campanile turrito medievale della chiesa di San Matteo. La seconda giornata si svolge tra le leccete che conducono a Collicello, un luogo legato alla tradizione francescana, mentre la terza tappa, verso Macchie, si snoda attraverso strade bianche immerse in profumati boschi.

La quarta tappa, che porta a Porchiano del Monte, è un vero paradiso botanico, con querce, lecci, frassini, aceri, ginepri, corbezzoli e ginestre che accompagnano i viandanti fino alle mura medievali del borgo, dove il riposo è meritato. La quinta tappa, di quindici chilometri, porta a Montecampano, dopo aver visitato il convento della Santissima Annunziata e aver attraversato vigneti e uliveti intorno a Molino Silla.

Proseguendo verso Fornole, il panorama si apre sui Monti Amerini e sui Monti Sabini, mentre la tappa successiva, verso Foce, regala la vista della chiesetta romanica di San Silvestro, della Grotta del Drago e del parco di San Silvestro. L’itinerario, costantemente immerso nella natura, culmina con l’arrivo alla Porta Romana di Amelia, un simbolo storico della città.

Un dettaglio che rende unico il Cammino di Germanico è il suo epilogo: nessun altro cammino in Italia termina all’interno di un museo, come accade ad Amelia, dove la statua bronzea di Germanico è esposta nel museo archeologico, chiudendo così un viaggio che unisce storia, natura e cultura in un’unica esperienza indimenticabile





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