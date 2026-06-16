Il campo largo prende forma: Schlein, Conte e Fratoianni insieme per costruire l'alternativa

Incontro tra i leader di Pd, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra per definire il programma della coalizione progressista. Annunciati due eventi pubblici l'8 e 15 luglio al Nord e al Sud. Possibili futuri allargamenti verso il centro.

Il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra stanno lavorando alla costruzione del cosiddetto " campo largo ", una coalizione progressista che intende presentarsi unita alle prossime elezioni politiche per contrastare la coalizione di centrodestra.

Il segretario di Avs, Nicola Fratoianni, ha diffuso sui social network una fotografia che lo mostra insieme a Elly Schlein, leader del Pd, Giuseppe Conte, presidente del M5S, e Angelo Bonelli, coordinatore della stessa Alleanza Verdi e Sinistra, riuniti attorno a un tavolo in un ristorante vicino alla Camera dei Deputati. Il messaggio che accompagna l'immagine recita: "Al lavoro per cambiare l'Italia. Segnatevi queste date: 8 e 15 luglio. Ci vediamo presto!

". L'incontro ha avuto come oggetto principale la definizione del programma politico della futura alleanza, con l'obiettivo di presentare una proposta alternativa a quella del governo attuale. Le date anticipate da Fratoianni corrispondono a due eventi pubblici che si terranno rispettivamente l'8 e il 15 luglio in due piazze italiane, una al Nord e una al Sud.

Questi appuntamenti rappresentano una tappa fondamentale per la coalizione, poiché serviranno a illustrare nel dettaglio il programma politico condiviso, che dovrà unire le istanze ecologiste, sociali e democratiche delle tre forze politiche. Come ha sottolineato Angelo Bonelli subito dopo il vertice, si tratta di "una buona notizia" e di "una risposta ai tanti elettori che ci chiedono di accelerare" verso la costruzione di un'alternativa.

Anche Elly Schlein, Giuseppe Conte e gli altri leader hanno confermato la propria presenza in queste piazze, trasformando gli incontri in momenti di mobilitazione e di ascolto dei cittadini. Il progetto del "campo largo" non si esaurisce però con i tre soggetti politici attualmente impegnati. Vi è la possibilità che il perimetro della coalizione possa allargarsi ulteriormente, soprattutto quando lo schieramento delle forze di centro avrà una configurazione più chiara.

Il nodo cruciale da risolvere riguarda proprio i rapporti con le formazioni centriste, che potrebbero decidere di convergere in un unico polo riformista e progressista oppure mantenere una posizione autonoma. La strategia dei tre leader sembra essere quella di procedere per step, definendo prima un nucleo forte e coeso su temi chiave come giustizia sociale, transizione ecologica, diritti civili e riforme istituzionali, per poi aprire a possibili nuovi ingressi.

La scelta di annunciare pubblicamente due date simboliche in altrettante città è letta da molti analisti come un segnale forte indirizzato sia all'elettorato che alle altre forze politiche民间: la volontà è quella di mostrare unità e determinazione, nonché di lanciare la campagna elettorale ben prima della formale indizione delle elezioni, che potrebbero tenersi nella primavera del 2027, a meno di una crisi anticipata. Intanto, il centrodestra, forte della vittoria nelle ultime politiche e del governo guidato da Giorgia Meloni, monitora con attenzione l'evoluzione di questo dialogo, consapevole che una coalizione progressista compatta e广 based potrebbe rappresentare il principale avversario in una futura competizione elettorale.

La sfida del "campo largo" sarà quindi quella di tradurre la ritrovata sintesi tra Pd, M5S e Avs in un programma riconoscibile e in una struttura organizzativa capace di coordinare le diverse sensibilità, senza perdere l'identità di ciascuno, e di attrarre il consenso di chi finora si è astenuto o ha guardato con scetticismo alla politica





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