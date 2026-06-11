Il Canada e gli Stati Uniti rinviare l'apertura del ponte Gordie Howe

Il Canada e gli Stati Uniti hanno deciso di rinviare l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe, che collega Detroit a Windsor, nell'Ontario, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di bloccare il valico. La costruzione del ponte è stata finanziata dal Canada e i costi saranno coperti da pedaggi nei prossimi 30 anni. La nuova ponte aiuterà a ridurre il traffico di camion sul ponte Ambassador Bridge a Detroit, il più grande porto di carico commerciale sulla frontiera tra Stati Uniti e Canada.

Il ponte internazionale Gordie Howe , attualmente in costruzione, che collega Detroit a Windsor , nell'Ontario ( Canada ), visto lungo il fiume Detroit , a Detroit , nel Michigan ( Stati Uniti ), il 10 febbraio 2026.

Gli Stati Uniti e il Canada hanno deciso di rinviare l'apertura di un nuovo ponte da 4,7 miliardi di dollari che collega Detroit e Windsor, nell'Ontario, la cui inaugurazione era prevista nei prossimi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'inizio di quest'anno aveva minacciato di bloccare il valico. Secondo gli inviti visionati da Reuters, per venerdì era prevista una cerimonia ufficiale di inaugurazione del Gordie Howe International Bridge.

Il Canada e gli Stati Uniti hanno concordato di rinviare l'apertura del ponte, prendendosi il tempo necessario per risolvere eventuali questioni in sospeso. Il primo ministro canadese Mark Carney ha affermato che il Canada ha acconsentito a rinviare l'apertura su richiesta dell'amministrazione Trump. Per un ponte che resterà in funzione e servirà canadesi, americani e altri per decenni, dedicare qualche settimana in più è tempo ben speso.

La costruzione del ponte, che è iniziata nel 2018, è stata finanziata dal Canada perché gli Stati Uniti non hanno voluto pagare per essa. I costi saranno coperti da pedaggi nei prossimi 30 anni. La nuova ponte aiuterà a ridurre il traffico di camion sul ponte Ambassador Bridge a Detroit, il più grande porto di carico commerciale sulla frontiera tra Stati Uniti e Canada, che ha gestito 126 miliardi di dollari di valore commerciale attraverso camion nel 2023.

Il nuovo ponte ridurrà di 20 minuti il tempo di attraversamento, risparmiando ai camionisti 2,3 miliardi di dollari nei prossimi 30 anni, secondo uno studio della University of Windsor. Il presidente Trump ha minacciato di bloccare il ponte in febbraio, citando la rifiutazione del Canada di mettere a disposizione di alcuni prodotti alcolici statunitensi nei negozi canadesi, le tariffe canadesi sui prodotti caseari e i negozi di commercio con la Cina.

Matthew Moroun, proprietario del ponte rivale Ambassador Bridge che collega Detroit e Windsor, ha incontrato Lutnick in febbraio e ha donato un milione di dollari a un comitato d'azione politica allineato a Trump nelle settimane precedenti. I democratici della Camera hanno suggerito che Moroun abbia utilizzato la sua influenza per 'jeopardizzare il commercio americano' per proteggere i profitti della sua azienda. La società che gestisce il ponte Ambassador Bridge non ha risposto a una richiesta di commento via e-mail





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