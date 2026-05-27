Il Canada opta per Saab per la flotta di aerei di allerta

Il Canada ha annunciato la sua intenzione di acquistare una flotta di aerei di allerta dalla svedese Saab, piuttosto che da Boeing. Il primo ministro Mark Carney ha descritto questa mossa come un passo importante per costruire l'autonomia strategica canadese e creare posti di lavoro canadesi.

Il Canada ha annunciato la sua intenzione di acquistare una flotta di aerei di allerta dalla svedese Saab , piuttosto che da Boeing . Il primo ministro Mark Carney ha detto che il Canada opterà per il GlobalEye di Saab , che si basa sul jet Global 6500 di Bombardier.

Questa mossa è stata descritta come un passo importante per costruire l'autonomia strategica canadese e creare posti di lavoro canadesi. Il Canada ha un accordo per l'acquisto di 88 jet F-35 da Lockheed-Martin, ma il governo non ha ancora annunciato una decisione sulla riduzione dell'ordine e l'acquisto di aerei da un altro produttore





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