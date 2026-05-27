Il Canada sceglie il GlobalEye svedese Saab per la flotta di aerei di allerta precoce, riducendo la dipendenza dagli USA

Il primo ministro Mark Carney annuncia l'acquisto degli aerei warning GlobalEye di Saab, basati sui jet Bombardier, come passo chiave per l'autonomia difensiva nell'Artico, allineando la spesa militare al target NATO e rinsaldando i legami con la Svezia. La decisione arriva in un periodo di tensioni commerciali con gli Stati Uniti e di riflessione sul futuro della flotta di caccia F-35.

Il Canada , che ha dichiarato la volontà di ridurre la propria dipendenza dalle aziende di difesa statunitensi, ha annunciato mercoledì l'intenzione di acquistare una flotta di aerei di allerta precoce dalla società svedese Saab, preferendoli a un'alternativa concorrente offerta dalla Boeing.

Il primo ministro Mark Carney ha confermato che il Canada opterà per il sistema GlobalEye di Saab, basato sul jet Bombardier Global 6500. Anche l'aereo E-7 Wedgetail della Boeing, afflitto da ritardi e costi eccessivi, era in lizza per l'aggiudicazione. Carney, parlando a una conferenza sulla difesa a Ottawa, ha sottolineato che il GlobalEye, dotato di sensori avanzati e sistemi di missione, rappresenterà una risorsa chiave per le Forze Armate canadesi nel rilevare e scoraggiare le minacce nell'Artico.

Questa decisione si inserisce nel più ampio impegno assunto dal governo Carney nel marzo scorso, quando il primo ministro ha promesso che il Canada avrebbe assunto la piena responsabilità della protezione del proprio vasto territorio artico, abbandonando decenni di collaborazione con gli Stati Uniti per il monitoraggio di una regione di oltre 4,4 milioni di chilometri quadrati, più estesa dell'India. Il governo liberale di Carney aveva già annunciato lo scorso anno piani per aumentare la spesa per la difesa, dopo anni di critiche da parte degli Stati Uniti e di altri alleati per il mancato raggiungimento dell'obiettivo NATO del 2% del PIL.

Carney ha dichiarato a marzo che il Canada ha finalmente raggiunto tale target nel 2025. In un comunicato, Saab ha indicato che intende investire in ricerca e sviluppo in Canada come parte dell'accordo. Le sorti dell'E-7 Wedgetail sono apparse incerte lo scorso anno quando il Pentagono, suo maggiore cliente, ha cancellato l'acquisto di 26 esemplari per sostituire aerei dell'epoca della Guerra Fredda, puntando invece sui satelliti.

Sotto pressione dei parlamentari statunitensi, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha annunciato il 12 maggio a una sottocommissione del Congresso che il Pentagono sta spingendo per reintegrare il velivolo nel bilancio della difesa. Sebbene Carney non abbia fornito dettagli sulla dimensione della flotta o sul costo potenziale, funzionari militari hanno precedentemente indicato che il Canada intende acquistare sei aerei di allerta precoce.

Philippe Lagasse, vicedirettore di affari internazionali alla Carleton University di Ottawa, ha definito la scelta del GlobalEye "un importante banco di prova per la politica del governo Carney di allontanarsi dalle capacità militari americane". La decisione conferma inoltre il rafforzamento dei legami con la Svezia, nuovo alleato NATO che cerca di approfondire la cooperazione militare con il Canada.

Il Canada ha già espresso il desiderio di collaborare più strettamente con i paesi nordici nell'Artico su difesa e altre questioni, in un contesto globale in cui gli Stati Uniti appaiono un partner meno affidabile. Il primo ministro svedese Ulf Kristerson ha celebrato l'accordo su un post sui social media, affermando che "GlobalEye sta già creando posti di lavoro in Canada e lavorando con la catena di fornitura canadese. Questa decisione lega ancora più strettamente le nostre due nazioni".

Parallelamente, il Canada deve ancora decidere sul futuro della sua flotta di caccia. Ha già un contratto per l'acquisto di 88 F-35 dalla Lockheed-Martin, ma dopo l'imposizione di dazi statunitensi su key import canadesi, Carney ha chiesto alle forze armate di valutare se ridurre l'ordine e acquistare alcuni velivoli da un altro produttore. Successivamente, ha dichiarato ai giornalisti che Ottawa prenderà una decisione in tempi congrui, evitando di commentare l'ipotesi di una flotta mista.

La scorsa settimana, un funzionario del Pentagono, dopo la sospensione dei colloqui bilaterali sulla difesa, ha sostenuto che il ritardo nella decisione sugli F-35 dimostra come Ottawa stia ponendo la politica prima delle questioni di difesa. Tuttavia, Lagasse si aspetta che il Canada confermi alla fine l'intera flotta di F-35 piuttosto che dividerla acquistando anche Saab Gripen.

"Se il governo fosse determinato a comprare i Gripen, mi sarei aspettato l'annuncio insieme alla decisione sul GlobalEye", ha concluso





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