Il candidato di sinistra Roberto Sánchez è in testa alla corsa presidenziale del Perù dopo aver ottenuto il 50,01% dei voti, mentre Keiko Fujimori si trova al 49,9% con il 93,92% delle schede scrutinate.

Un uomo guarda un'edicola con i titoli dei primi risultati del ballottaggio tra la candidata conservatrice alle presidenziali Keiko Fujimori e il candidato di sinistra Roberto Sánchez : Fujimori ha mantenuto un leggero vantaggio su Sánchez, con oltre il 90% dei voti scrutinati, secondo il conteggio ufficiale, a Lima, Perù , 8 giugno 2026.

Il candidato di sinistra Roberto Sánchez è in testa alla corsa presidenziale del Perù lunedì con il 50,01% rispetto al 49,9% di Keiko Fujimori, con il 93,92% delle schede scrutinate secondo il conteggio ufficiale. Fujimori ha avuto un vantaggio iniziale dopo la conclusione delle votazioni di domenica, ma Sánchez ha continuato a ridurre il divario man mano che lo spoglio proseguiva, grazie ai voti delle regioni rurali del Perù





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