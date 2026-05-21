Il cane che non era un Bassotto: la storia di Astra, il Dobermann che ha conquistato il cuore di Luca

La storia di Luca e Astra è una delle più belle esempi di come i cani possano sorprenderci e conquistare il nostro cuore, indipendentemente dalla loro razza. La storia di Astra è un esempio di come i cani possano crescere e cambiare, e come possiamo imparare a amarli per ciò che sono, non per ciò che pensiamo che siano.

Quando Luca ha visto quell'annuncio online gli è sembrata un'occasione impossibile da lasciarsi sfuggire. Un adorabile cucciolo di Dachshund venduto a 250 euro. Per lui non c'erano dubbi: era un Bassotto .

Così, il 23enne italiano ha accolto in casa la piccola Astra, convinto di aver trovato la compagna perfetta. All'inizio, tutto sembrava confermare la sua impressione: il musetto dolce, il corpo piccolo, l'aria tenera da cucciola. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. Con il passare delle settimane, Astra cresceva.

E cresceva parecchio. Le zampe diventavano sempre più lunghe, il fisico più atletico, il muso più affusolato. A quel punto, il dubbio ha iniziato a insinuarsi nella mente di Luca: quel cane assomigliava sempre meno a un bassotto. La conferma definitiva è arrivata quando sono arrivati i documenti del pedigree.

'Pensavo davvero fosse un Bassotto', ha raccontato Luca. 'Poi ho ricevuto il certificato e ho scoperto non solo che non era la razza che credevo... ma che proveniva addirittura da una linea di sangue molto prestigiosa'. La realtà? Astra era un Dobermann.

La trasformazione ha lasciato senza parole. Luca ha condiviso la storia su TikTok con ironia, pubblicando foto e video della crescita della cagnolina: da cucciola apparentemente compatta e innocente a un magnifico Dobermann alto, slanciato e muscoloso. Ed è proprio il contrasto ad aver fatto esplodere il video online. Il paragone, in effetti, è esilarante.

I bassotti sono cani piccoli, bassi e lunghi, generalmente tra i 5 e i 9 chili nelle versioni miniature. Un Dobermann adulto, invece, può arrivare a pesare oltre 40 chili e raggiungere quasi 70 centimetri di altezza. Due mondi completamente diversi. Sui social, gli utenti si sono scatenati.

In tanti hanno scherzato sull'equivoco, chiedendosi come fosse possibile non notare la differenza.

'Come hai fatto a credere che fosse un bassotto? ' ha scritto qualcuno divertito. Altri hanno raccontato esperienze simili, ricordando cani acquistati o adottati pensando appartenessero a una razza... salvo poi scoprire tutt'altro crescendo. Ma dietro le battute, ciò che ha colpito davvero gli utenti è stata la reazione di Luca.

Lontano dall'essere arrabbiato o deluso, il giovane ha deciso di vivere la situazione con leggerezza.

'Con il tempo mi sono innamorato di lei, indipendentemente dalla razza', ha spiegato. 'È il mio cane, ed è questo che conta davvero'. Dietro l'aspetto comico della vicenda, molti utenti hanno sottolineato anche un altro aspetto: scegliere un animale non dovrebbe mai basarsi solo sull'aspetto o sulla razza desiderata. Perché i cani crescono, cambiano, sorprendono.

E spesso diventano qualcosa di diverso da ciò che ci aspettavamo. 21 Maggio 2026 Nel caso di Astra, però, l'equivoco si è trasformato in una storia tenera e divertente. Quello che Luca pensava fosse un piccolo bassotto economico è diventato un elegante Dobermann... e soprattutto una compagna inseparabile. E a giudicare dalle immagini condivise online, sembra che Astra non abbia alcuna intenzione di farsi perdonare la 'truffa'.

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