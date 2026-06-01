Il cantante posticipa il tour a causa di una polmonite

Il cantante ha annunciato di aver contratto una polmonite acuta interstiziale e di aver deciso di posticipare il tour 'GrandTour La vita è adesso' di un anno, al 2027. Gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate avranno la possibilità di richiedere il rimborso.

Il cantante ha annunciato su suoi canali social di aver contratto una polmonite acuta interstiziale, che lo ha costretto a posticipare il tour 'GrandTour La vita è adesso'.

Dopo essere uscito dalla fase più delicata della malattia, il cantante ha deciso di prendersi una pausa per recuperare la funzionalità delle sue vie respiratorie e poter cantare tre ore quasi ogni sera. Per questo motivo, il tour che avrebbe dovuto partire il 29 giugno 2026 a Venezia e terminare a settembre a Torino, è stato posticipato di un anno, al 2027.

Il cantante ha espresso il suo dispiacere per il disagio arrecato a chi aveva già acquistato i biglietti e si era organizzato per partecipare, ma ha promesso che il viaggio continuerà con ancora più entusiasmo e invenzioni. Le date posticipate sono state annunciate e gli acquirenti che non potranno partecipare avranno la possibilità di richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

A breve verranno comunicate le informazioni per i concerti di VENEZIA, SPOLETO (PG), SIRACUSA, TAORMINA (ME), ALGHERO (SS), CAGLIARI, TRENTO, VIGEVANO (PV), SORDEVOLO (BI), e le date di recupero, per le quali rimarranno validi i biglietti acquistati





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Cantante Polmonite Tour Posticipato Rimborso

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