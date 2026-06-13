Il cantautore romano e la sua ballata per la figlia Anna: dai Thegiornalisti alla carriera solista

Il cantautore romano, ex Thegiornalisti, dedica la canzone I Romantici alla figlia Anna e racconta la sua scelta di vita familiare sulla costa laziale. Dalla formazione filosofica alla carriera musicale, fino allo scioglimento del gruppo e l'inizio della carriera solista, un viaggio nella sua evoluzione artistica e personale.

Una ballata sentimentale che dura da anni, celebrata anche sul palco dell'Ariston durante la sua prima avventura da concorrente. Con il brano I Romantici , il cantautore romano ha infatti convertito la sua quotidianità in musica, regalando una dedica alla figlia Anna, nata nel 2025.

Il sì fronte mare, in un angolo del cuore, non è un semplice vezzo, ma lo specchio di un'autentica filosofia di vita. I futuri sposi soffrono di una dichiarata attrazione per la salsedine, preferendo la costa laziale ai palazzi storici della Capitale per stabilire il proprio nido. Da parecchio tempo, infatti, l'ex frontman dei Thegiornalisti ha quasi 43 anni e un background che affonda le radici negli studi classici e in una laurea in filosofia.

La folgorazione per la scrittura pop arriva però per sua stessa ammissione dagli ascolti dei Thegiornalisti, band condivisa con Marco Antonio Musella e Marco Primavera. Se l'esordio ufficiale del trio avviene nel 2011, la consacrazione nell'Olimpo si concretizza nel 2016, quando il disco Completamente Sold Out lo posiziona tra i volti di punta del panorama discografico nazionale.

Il sodalizio professionale si interrompe però nel 2019 con lo scioglimento del gruppo, causato dall'addio dello stesso frontman, che inaugura così l'attuale stagione da solista. Oggi, trauccessi personali e nuove sfide artistiche, l'artista continua a raccontare storie attraverso la sua musica, rimanendo fedele a un'ispirazione che mescola intimità e observations sociali, con uno sguardo sempre rivolto al futuro, sia nella vita privata che nel percorso creativo





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Thegiornalisti I Romantici Cantautore Romano Figlia Anna Costa Laziale Carriera Solista Completamente Sold Out Filosofia Musica Pop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una donna sospetta: la sua infanzia segnata dalla violenza domestica e gli abusi narcisisticiUna donna, Daniela, che ha vissuto una infanzia segnata dalla violenza domestica e gli abusi narcisistici, ha dei ricordi feroci che la tormentano ogni volta che si innamora. Nonostante abbia sofferto per le gelosie della madre e l’aggressività del padre, è stata attirata da uomini come loro, inaffidabili e traditori seriali.

Read more »

Cgil: Lazio fatica a uscire dalla stagnazione, salari reali ancora sotto i livelli del 2008La Cgil Roma e Lazio ha analizzato i dati della Banca d'Italia e ha evidenziato che l'economia del Lazio è in perdita. Il Pil del Lazio è ancora al di sotto dei livelli del 2007, segno che la regione fatica a uscire dalla lunga stagnazione, nonostante Pnrr e il Giubileo. I salari reali continuano a essere al di sotto dei livelli del 2008 e la Cgil chiede interventi per rilanciare l'economia.

Read more »

Maria De Filippi a Ibiza con il figlio Gabriele: la vacanza privata lontano dalla tvLa conduttrice si concede una breve pausa alle Baleari insieme al figlio Gabriele Costanzo. Una scelta diversa dal passato che racconta molto del loro rapporto.

Read more »

La tifosa laziale Anna Falchi: 'Auspico ancora si possa trovare un punto d'incontro con Lotito'Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de Il Messaggero, la nota tifosa laziale Anna Falchi ha commentato la situazione del club biancoceleste: 'Quest'anno festeggio 30 anni da tifosa della Lazio.

Read more »