Il capitalismo è sempre meno sociale: il giudizio di Piergaetano Marchetti

L'Europa sta perdendo la sua anima sociale e il capitalismo sta smettendo di essere un fattore sociale. Marchetti, notaio e professore di Bocconi, critica questo cambiamento e sottolinea l'importanza di una cultura sociale per la competitività e l'accettabilità dell'impresa.

Il capitalismo è sempre meno sociale. Si sta attenuando questa sua componente, di cui eravamo fieri in Europa : il giudizio è di Piergaetano Marchetti , notaio, professore in Bocconi, l'uomo che da lungo tempo ha seguito tutte le evoluzioni del capitalismo familiare italiano, in Mediobanca ai tempi di Enrico Cuccia e accanto alle grandi famiglie della nostra imprenditoria, gli Agnelli, i Pirelli, i Pesenti, etc.

Uomo di cultura (attualmente è presidente del Piccolo Teatro), di grandi passioni per la musica classica e la storia, europeista convinto. Ancora oggi attivissimo non solo sul fronte professionale





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Capitalismo Sociale Piergaetano Marchetti Europa Sostenibilità Ambientale E Sociale

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