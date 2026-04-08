Il Capitano della Nazionale: 'Fa Male, Ma l'Italia Tornerà Grande'

Dopo la sconfitta contro la Bosnia e la mancata qualificazione al Mondiale, il numero uno della Nazionale torna a parlare. Un'intervista a Sky Sport rivela il dolore, la necessità di ripartire e la fiducia nel futuro del calcio italiano.

Il numero uno della Nazionale, dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale , torna a parlare con Sky Sport , condividendo le sue emozioni e delineando il percorso futuro. La ferita è ancora aperta, il dolore palpabile, ma la voce del capitano è ferma e determinata. L'Italia, pur ferita, deve rialzarsi e guardare avanti, con l'obiettivo di tornare a brillare nel panorama calcistico internazionale.

La sconfitta ai rigori contro la Bosnia, che ha sancito l'esclusione dal Mondiale per la terza volta consecutiva, ha scosso l'intero movimento calcistico italiano. Un periodo di riflessione e di cambiamento è stato immediatamente avviato, con l'addio di figure chiave come il presidente della FIGC e le dimissioni di giocatori simbolo, tra cui Gianluigi Buffon e Rino Gattuso. L'impatto emotivo è stato enorme, e il numero uno della Nazionale non nasconde la sua sofferenza, ribadendo quanto fosse importante per tutti gli italiani partecipare al Mondiale. \'Sono stati due giorni molto duri, faticosi. Come del resto per tutti gli italiani. Tutti gli italiani tenevano tanto al Mondiale, come ci tenevo io, come ci teneva la squadra. Purtroppo non ci siamo riusciti. Bisogna accettarlo e andare avanti. Fa veramente molto male. I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare. La verità è che bisogna ripartire e andare avanti. Del resto ci sono altri quattro anni per un Mondiale. Nel mezzo ci sono competizioni importanti. C’è l’Europeo, c’è la Nations League, quindi prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei. Bisogna ripartire subito forte.' Queste sono le sue parole che testimoniano il travaglio interiore e la difficoltà nel superare la delusione. Il capitano, però, guarda avanti, consapevole che il calcio italiano ha il dovere di reagire e di concentrarsi sui prossimi obiettivi. L'Europeo e la Nations League rappresentano tappe fondamentali nel percorso di ricostruzione, tornei in cui l'Italia dovrà dimostrare di essere ancora una potenza del calcio mondiale. L'analisi lucida del capitano si concentra su un aspetto importante: il senso di responsabilità e l'orgoglio di rappresentare la Nazionale. Nessuna richiesta di compensi, nessun interesse personale, ma solo la volontà di regalare ai tifosi la gioia di partecipare al Mondiale. \Il capitano esprime gratitudine verso coloro che lo hanno affiancato in questi anni, sottolineando l'importanza di un rapporto basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Il riferimento a Buffon, al mister e al presidente è un omaggio alla loro dedizione e al loro contributo al calcio italiano. Le lacrime sono un simbolo della sofferenza per la sconfitta, ma anche della speranza per il futuro. 'Ho avuto un rapporto stupendo con Gigi, con il mister, con il presidente. Normale che ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora, fa male. Bisogna andare avanti.Io li ringrazio, hanno dato una mano importante. In questi anni, oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti. Dall’Europeo vinto, alle vittorie consecutive. Non è tutto da buttare, ora bisogna reagire. È dura, ma serve la forza e la consapevolezza che l’Italia tornerà grande.' Il capitano è convinto che l'Italia abbia le capacità di rialzarsi, di superare le difficoltà e di tornare a conquistare traguardi importanti. La consapevolezza è la chiave per ripartire con forza e determinazione, per costruire un futuro calcistico glorioso. Il suo messaggio è chiaro: l'Italia tornerà grande, ma per farlo è necessario lavorare sodo, credere nelle proprie capacità e avere la forza di superare le delusioni





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