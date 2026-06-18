Il direttore generale della Rosatom, l'agenzia statale russa per l'energia atomica, Alexei Likhachev, ha accusato l'Ucraina di aver ucciso un operaio chiave in un attacco con droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell'Ucraina, controllata dalla Russia.

Il capo dell'agenzia nucleare russa accusa l' Ucraina di aver ucciso un operaio della centrale di Zaporizhzhia in un attacco con droni . Il direttore generale della Rosatom, l'agenzia statale russa per l'energia atomica, Alexei Likhachev, ha accusato l' Ucraina di aver ucciso un operaio chiave in un attacco con droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sud-est dell' Ucraina , controllata dalla Russia .

Secondo Likhachev, i droni ucraini hanno attaccato la vicina città di Enerhodar, dove vive la maggior parte dei dipendenti della centrale, e hanno ucciso un dipendente che lavorava nell'officina centrale di riparazione dell'impianto. Inoltre, i medici stanno lottando per salvare la vita di un secondo dipendente ferito nello stesso attacco. Likhachev ha sottolineato che si tratta del personale chiave della centrale, da cui dipende direttamente il funzionamento sicuro delle apparecchiature della più grande centrale nucleare d'Europa.

La Russia ha assunto il controllo della centrale, la più grande centrale nucleare d'Europa, subito dopo l'ingresso delle sue forze in Ucraina nel 2022 ed entrambe le parti si accusano regolarmente a vicenda di metterne a rischio la sicurezza con azioni militari. La Russia ha già accusato l'Ucraina di aver ucciso un altro lavoratore della centrale in un attacco con droni a maggio.

La situazione è particolarmente preoccupante considerando che la centrale è una delle più grandi e importanti della regione e che la sua sicurezza è cruciale per l'intera area





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