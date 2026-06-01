Il capo dell'OMS incontra il presidente del Congo per l'emergenza Ebola Bundibugyo, l'allarme su un'epidemia più vasta del previsto

Il Direttore Generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, si è riunito con il Presidente Felix Tshisekedi per affrontare l'epidemia di Ebola da ceppo Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia, la terza più grande mai registrata, sarebbe rimasta inosservata per settimane, con un numero reale di casi probabilmente superiore alle stime ufficiali. Le autorità faticano a contenere la diffusione a causa della scarsa capacità di tracciamento dei contatti e della mancanza di un vaccino approvato per questo ceppo. L'OMS e l'IRC chiedono un rafforzamento urgente della sorveglianza e del supporto internazionale.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ( OMS ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha incontrato il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Felix Tshisekedi, nella capitale Kinshasa, per coordinare la risposta a una nuova epidemia di Ebola causata dal ceppo del virus Bundibugyo.

L'incontro, avvenuto il 1° giugno, è avvenuto mentre emergevano crescenti preoccupazioni sul fatto che l'epidemia fosse molto più estesa e avanzata di quanto suggerissero i dati ufficiali. L'epidemia, già la terza più grande mai registrata, è rimasta non rilevata per settimane, probabilmente per mesi, prima della conferma dei primi casi a metà maggio nella provincia di Ituri.

Le autorità sanitarie locali, sebbene esperte nella gestione delle epidemie di Ebola, hanno poca familiarità con il ceppo Bundibugyo, per il quale non esiste ancora un vaccino autorizzato. L'International Rescue Committee (IRC) ha avvertito che solo circa il 20% dei contatti dei casi confermati viene tracciato, rendendo estremamente difficile contenere la trasmissione o valutare la vera portata dell'outbreak.

Le cifre ufficiali, riportate dal ministero delle Comunicazioni, indicavano 282 casi confermati e 42 decessi, con la stragrande maggioranza (264) nella provincia di Ituri e alcuni casi anche nel North Kivu e nel South Kivu. Tuttavia, l'OMS ha segnalato un totale di 906 casi sospetti, inclusi 223 decessi sotto indagine, suggerendo un sottorilevamento significativo.

In una dichiarazione congiunta, OMS e governo congolese hanno riconosciuto le "sfide persistenti" nel rilevamento precoce, nell'isolamento dei casi, nel tracciamento dei contatti, nelle sepolture sicure e dignitose, nel rafforzamento della prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie e nella sensibilizzazione della comunità. Per accelerare lo sviluppo di vaccini specifici contro il ceppo Bundibugyo, la coalizione globale CEPI ha stanziato circa 60 milioni di dollari per Moderna e altri due gruppi di ricerca, con l'obiettivo di avviare trial clinici entro un paio di mesi.

Anche la Cina ha annunciato l'invio di una squadra di specialisti medici per assistere il Congo. Parallelamente, l'OMS ha riferito della guarigione e dimissione di quattro infermiere che erano state ricoverate a Bunia dopo aver contratto la malattia. La visita di Tedros nella provincia di Ituri, prima del suo rientro a Ginevra, aveva lo scopo di valutare direttamente le operazioni sul campo e sollecitare un maggiore sostegno internazionale per evitare una diffusione più ampia e incontrollata del virus.

La comunità globale della salute, quindi, si trova ad affrontare una corsa contro il tempo per colmare le lacune nella sorveglianza, nel tracciamento e nella risposta sanitaria, mentre il virus continua a circolare in aree remote e difficili da raggiungere del Congo orientale





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