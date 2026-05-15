Il capo della Polizia Vittorio Pisani spiega come la percezione della sicurezza sia condizionata da fattori esterni

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ha spiegato come la percezione della sicurezza da parte del cittadino possa essere condizionata da fattori esterni, che possono in qualche modo travisare la reale portata di ogni evento accaduto. Inoltre, ha parlato dell'evoluzione delle tecniche comunicative della criminalità e delle difficoltà a contrastarle.

Il capo della Polizia Vittorio Pisani ieri pomeriggio ha fatto visita alla redazione de "Il Messaggero". È stato accolto nello storico edificio di via del Tritone dall'amministratore delegato de "Il Messaggero" Azzurra Caltagirone e dal direttore Roberto Napoletano.

Come ricordo per la visita gli è stata regalata la prima pagina del quotidiano uscita nelle edicole il 22 maggio 1967, suo giorno di nascita. Nell'incontro con la redazione, il capo della Polizia ha spiegato come la percezione della sicurezza da parte del cittadino possa essere condizionata da fattori esterni, che possono in qualche modo travisare la reale portata di ogni evento accaduto.

"Questa eccessiva polarizzazione del dibattito determina talora una strumentalizzazione delle vicende di cronaca, che rimbalzano mediaticamente e incidono in maniera esponenziale sulla percezione della sicurezza, mentre i dati statistici sono in decrescita - ha precisato Pisani - Al cittadino si ripete continuamente che nella sua città è successo un omicidio o una rapina. Il fatto viene ripetuto, ridetto nelle trasmissioni televisive e, pur essendo sempre lo stesso evento, sembra ingigantirsi e così dalla cittadinanza finisce per essere percepito come un grave allarme sotto l'aspetto della sicurezza.

Ma sul sistema di sicurezza e di coordinamento delle forze dell'ordine l'Italia è al top". Nel colloquio con la redazione, si è parlato anche dall'evoluzione delle tecniche comunicative della criminalità e delle difficoltà a contrastarle.

"Prima la criminalità era costretta a difendersi dagli strumenti investigativi della polizia giudiziaria, ora si è invertito il rapporto: siamo noi che dobbiamo correre dietro agli strumenti comunicativi, spesso crittografati, usati dalla criminalità. E in questo alcune società straniere che gestiscono i software spesso sono poco collaborative. Serve una regolamentazione europea"





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