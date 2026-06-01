Il capo di gabinetto di Zelenskiy definisce realistico un accordo di pace con la Russia entro l'inverno

Kyrylo Budanov, capo dell'ufficio del presidente ucraino, ha dichiarato che concludere la guerra con la Russia prima dell'inverno è un obiettivo realizzabile. Lo statementsi inserisce nel contesto di una ripresa dei colloqui di pace, attualmente bloccati, e di un miglioramento della posizione militare di Kiev grazie alle offensive sul territorio russo.

Il capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy , Kyrylo Budanov , ha affermato che raggiungere un accordo per porre fine alla guerra contro la Russia entro l'inverno rappresenta un obiettivo realistico.

La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa a Kiev, in cui Budanov ha sottolineato che la volontà del presidente è quella di concludere il conflitto nel più breve tempo possibile, preferibilmente prima dell'arrivo della stagione fredda. Questa posizione segue l'intervista televisiva di Zelenskiy andata in onda la domenica precedente, nella quale il leader ucraino aveva espresso l'intenzione di riavviare i colloqui di pace con Mosca, attualmente bloccati, prima dell'inverno per sfruttare il miglioramento della situazione strategica di Kiev.

Secondo quanto riferito, i negoziati mediati dagli Stati Uniti sono fermi a causa del progressivo spostamento dell'attenzione di Washington verso il conflitto in Iran. Budanov ha annunciato l'attesa di una delegazione americana in visita sia a Mosca che a Kiev nei prossimi tempi, pur senza specificare date o dettagli operativi. Le motivazioni alla base di questa nuova spinta diplomatica sono strettamente legate all'evoluzione del quadro militare.

I funzionari ucraini, compreso Zelenskiy, hanno evidenziato che l'avanzata delle forze russe sul fronte orientale ha subito un rallentamento significativo nelle ultime settimane. Parallelamente, l'Ucraina ha condotto una serie di attacchi a lungo raggio all'interno del territorio russo, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e petrolifere. Questi raid, che hanno provocato danni consistenti alle capacità di raffinazione e distribuzione di carburante della Russia, sono considerati da Kiev un fattore determinante per alterare l'equilibrio delle forze.

Un alto comandante della difesa ucraina ha dichiarato la scorsa settimana che il paese dispone di una finestra di circa sei mesi per consolidare il proprio vantaggio tattico e presentarsi ai tavoli negoziali da una posizione di forza. Tale finestra temporale coincide proprio con il periodo che precede l'inverno, stagione tradizionalmente critica per le operazioni militari e per la stabilità interna di entrambi i paesi. La dinamica internazionale gioca un ruolo altrettanto cruciale.

Il conflitto in Iran ha assorbito una quota significativa della diplomazia e delle risorse statunitensi, contribuendo al rinvio dei progressi sui colloqui Ucraina-Russia. Tuttavia, Washington rimane un attore fondamentale nel processo di mediazione, e la visita prevista della delegazione americana potrebbe segnare una ripresa degli sforzi.

Budanov ha espresso ottimismo sulla fattibilità di un accordo entro l'inverno, definendolo corretto, tempestivo e realistico, e ha ribadito che l'istruzione del presidente è quella di accelerare il più possibile.il raggiungimento di una soluzione negoziata. Sebbene il testo originale includesse riferimenti a un evento del WEF a Davos nel 2026 e a una foto di repertorio, il nucleo della notizia riguarda le dichiarazioni di Budanov e le prospettive di pace per l'Ucraina





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