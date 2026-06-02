Il caporalato in Italia: storia e realtà

Il caporalato è un sistema di sfruttamento della manodopera agricola, tipico dell'Italia meridionale, ma che si è esteso anche in altre aree del paese. Lo studio di questo fenomeno storico aiuta a capire la realtà che ci circonda, mostrando come il sistema sia legato alla presenza di aree in cui si coltivano cereali e alla mobilità e alla migrazione delle persone.

Secondo il dizionario De Mauro, il caporalato è un sistema di sfruttamento della manodopera agricola , reclutata illegalmente da intermediari e pagata al di sotto del minimo previsto dalla legge, tipico dell'Italia meridionale.

Questo libro ne ricostruisce la storia nel periodo che va dal secondo dopoguerra a oggi, passando per il boom economico, i cambiamenti industriali degli anni settanta e quelli degli anni duemila, legati all'economia delle piattaforme. Sintesi generali, studi su casi specifici, come quello della Piana del Sele, dati e fenomeni, come la femminilizzazione del bracciantato, alimentano spiegazioni legali e sociologiche.

Ferrarese fa capire come questo sistema sia effettivamente legato alla presenza nel nostro paese di aree in cui si coltivano cereali, bisognose di lavoratori che vivano altrove, dunque alla mobilità e alla migrazione delle persone, ma anche come si sia esteso nel corso del tempo a molti altri tipi di lavoro non agricolo, come l'edilizia, il facchinaggio e le consegne, e sia sempre esistito anche in aree lontane dal Mezzogiorno. La vicenda del caporalato, delle leggi che hanno tentato di regolarlo, delle reazioni che hanno suscitato, facendone emergere la capacità di adattamento, illustra il modo in cui lo studio di un fenomeno storico aiuta a capire la realtà che ci circonda.

L'Italia meridionale è un luogo di sfruttamento della manodopera agricola, dove i lavoratori sono reclutati illegalmente da intermediari e pagati al di sotto del minimo previsto dalla legge. Questo sistema è tipico dell'Italia meridionale, ma si è esteso anche in altre aree del paese. La presenza di aree in cui si coltivano cereali è una delle cause principali di questo fenomeno, poiché queste aree sono bisognose di lavoratori che vivano altrove.

La mobilità e la migrazione delle persone sono quindi un fattore importante nella diffusione del caporalato. Inoltre, il sistema si è esteso anche a molti altri tipi di lavoro non agricolo, come l'edilizia, il facchinaggio e le consegne. Questo fenomeno è stato presente anche in aree lontane dal Mezzogiorno, dimostrando la sua capacità di adattamento.

Lo studio del caporalato aiuta a capire la realtà che ci circonda, mostrando come questo sistema sia legato alla presenza di aree in cui si coltivano cereali e alla mobilità e alla migrazione delle persone. Inoltre, illustra come il sistema si sia esteso a molti altri tipi di lavoro non agricolo e sia presente anche in aree lontane dal Mezzogiorno.

La vicenda del caporalato è un esempio di come lo studio di un fenomeno storico possa aiutare a capire la realtà che ci circonda





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