Il cappotto a lisca di pesce di Baum und Pferdgarten torna di moda per l'autunno inverno 2026/2027. Scopri come abbinare blazer, felpe e accessori per uno stile sofisticato.

Il cappotto strutturato con motivo a lisca di pesce sta vivendo un notevole ritorno di popolarità nel panorama della moda attuale, conquistando nuovamente gli armadi delle donne di ogni età per la stagione fredda. Baum und Pferdgarten ha presentato questa tendenza iconica nella sua collezione AI 26/27, dimostrando come capi apparentemente dimenticati siano pronti a dominare le passerelle e lo street style. Questa rivisitazione del classico spigato combina rigore, sofisticazione e un magnetismo naturale, definendo look raffinati che si adattano perfettamente sia all'uso quotidiano che alle occasioni speciali.

Il design strutturato del cappotto spigato

Il capospetto del momento mantiene fedele il suo design originario, caratterizzato da una struttura ben definita che offre una silhouette lineare o leggermente oversize. La versatilità di questo capo permette di crearne molteplici interpretazioni, spaziando da un'estetica rigorosa a una più rilassata ma sempre ricercata. La qualità dei materiali e la precisione dei tagli garantiscono un'esperienza d'uso premium, conferendo al vestito un fascino intramontabile che supera le mode passeggere e si pone come un investimento stilistico di lunga durata per l'armadio invernale.

Also read UNHCR Italia lancia campagna Inverno 2026-2027 per rifugiati

Abbinamenti tra casual e sartoriale

L'approccio consigliato per indossare il cappotto a lisca di pesce prevede un gioco di contrasto tra stile casual e rigore assoluto, mescolando elementi sportivi con capi sartoriali. Blazer sartoriali e pullover oversize lasciano il posto a t-shirt girocollo e felpe con la cerniera, creando un equilibrio visivo dinamico e moderno. Questo mix di generi consente di personalizzare l'outfit in base al contesto, trasformando un capo classico in un accessorio fresco e sorprendente che sfida le convenzioni tradizionali dell'abbigliamento invernale.

Accessori e dettagli che fanno la differenza

L'accessorio chiave per completare l'outlook è la spilla, un piccolo elemento capace di cambiare completamente la faccia di maglioni, giacche e cappotti dall'animo sia sportivo che ricercato. La spilla diventa il punto focale che lega insieme i diversi strati dell'abbigliamento, aggiungendo un tocco di personalità e cura nei dettagli. Questo tipo di abbinamenti non passa inosservato, trasformando il cappotto in una base su cui costruire una narrazione stilistica complessa, attenta a ogni sfumatura e accostamento cromatico.

Advertisement

Versatilità e impatto visivo

Oltre ai pantaloni palazzo, ai modelli in pelle e ai jeans immancabili, la collezione suggerisce di sperimentare con gonne al ginocchio per ampliare le possibilità di styling. La scelta di colori come il nero, il marrone o il pizzo per i collant offre ulteriori opzioni per personalizzare l'aspetto finale, rendendo ogni ensemble unico. Il cappotto spigato da donna, in questa luce, non è solo un indumento protettivo contro il freddo, ma un vero e proprio statement di stile che definisce la personalità di chi lo indossa.

Tendenze future per l'autunno inverno 2026/2027

L'analisi del mercato e delle collezioni presenti indica che l'autunno inverno 2026/2027 sarà fortemente influenzato da questa rivisitazione del classico spigato, con Baum und Pferdgarten in prima linea nella definizione delle tendenze. La capacità del capo di adattarsi a diverse fasce d'età e stili di vita ne garantisce la longevità come trend, assicurando che rimanga un elemento centrale del guardaroba per le prossime stagioni. L'attenzione ai dettagli, come la scelta della spilla e degli abbinamenti, rappresenta la vera chiave di volta per cogliere appieno lo spirito di questa tendenza moda.