Un uomo di 68 anni di Crespino è stato denunciato per ricettazione dopo un controllo dei Carabinieri che hanno scoperto che il ciclomotore risultava rubato nel 1981 a Ferrara.

Il carabiniere che ha ritrovato il motorino rubato nel 1981: 'Buonasera, siamo i carabinieri'. Un uomo di 68 anni di Crespino è stato denunciato per ricettazione dopo un controllo dei Carabinieri che hanno scoperto che il ciclomotore risultava rubato nel 1981 a Ferrara .

I militari avevano fermato l'uomo, un pensionato del posto, che circolava con il motorino senza indossare casco. Dagli accertamenti è emerso che non aveva la patente di guida e che il motorino era senza assicurazione. L'inserimento del numero di telaio nel database dell'Arma ha consentito di risalire al furto, avvenuto 45 anni fa.

La notizia è stata accompagnata da altre storie di persone che hanno subito violenze e abusi, come la modella di 30 anni che è stata circondata e picchiata dal branco a Milano, e l'uomo che ha ucciso la sua compagna a Scandicci. La settimana è stata anche segnata da notizie di celebrità, come la nascita di un nuovo super yatch da 50 milioni di euro, e la notizia che Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia.

La situazione in Ucraina è ancora tesa, con Putin che annuncia la sua intenzione di denazificare il paese. La notizia è stata accompagnata da altre storie di persone che hanno subito violenze e abusi, come la modella di 30 anni che è stata circondata e picchiata dal branco a Milano, e l'uomo che ha ucciso la sua compagna a Scandicci





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