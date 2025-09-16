Il Carso tra sale e terroio: un viaggio tra vini e sapori

Un viaggio alla scoperta del Carso, la terra di confine tra Italia e Slovenia, con i suoi vigneti, terre fragili e cucine casalinghe. Dai vini ai formaggi, passando per la deliziosa osciga, questa regione offre un'esperienza autentica e ricca di sapori.

Quando arriva l'autunno, i vigneti del Carso si incendiano di colori, dal giallo al rame, che risaltano tra i muretti di pietra calcarea e disegnano i primi rilievi alle spalle di Trieste. In questo lembo estremo dell'Italia orientale, la geografia, sospesa fra montagne e mare, restituisce un paesaggio di confine, dove i filari del fondovalle si alternano a strade tortuose, boschi intricati e distese di roccia.

È un luogo di pietre, eppure, nei piccoli appezzamenti ricavati nelle doline, conche naturali protette, si trovano zone estremamente fertili, dove cresce il Terrano (Teran), vitigno della famiglia del Refosco, da cui nasce un vino dall'acidità tagliente, ruvido e non sempre piacevole al primo sorso, ma autentico testimone del territorio. Seguono la Malvasia, dorata e solare, che regala al naso accenni fruttati e al palato una salinità che rimanda al mare vicino, rivelandosi asciutta e minerale, e la Vitovska, bianco autoctono dai riflessi aranciati, che profuma di pesca e susina, con un'acidità che la rende verticale e longeva, per completare il mosaico dei sapori. I vigneti dunque danno buoni frutti e a volte si vedono frasche ancora verdi appese ai cancelli delle case dei contadini: è il segno che all'interno c'è un'osmiza e vi si possono trovare vino e cibo. Il nome stesso è un'eredità austroungarica, perché osem in sloveno significa “otto”: al tempo dell'imperatore Giuseppe II questi esercizi erano autorizzati ad aprire per otto giorni l'anno e a vendere vino e prodotti della fattoria senza dazi. Da allora, le case espongono ancora questo segnale per segnalare la vendita del loro vino e dei loro prodotti: non si tratta dunque di ristoranti o trattorie, ma di cucine domestiche che, per un periodo limitato, diventano osterie, accogliendo gli ospiti in modo semplice e spartano. Non è difficile trovare intere comitive che festeggiano qui una laurea o un compleanno, in un'atmosfera di festa che restituisce un Carso differente da quello consegnatoci dalla storia, un Carso invitante, un luogo di farfalle, lucertole e gatti nascosti nei cespugli, luminoso e limpido nelle prime giornate settembrine. Si offre ciò che viene prodotto: sono piatti freddi, prosciutti tagliati a coltello, pancette, salami accompagnati da senape e rafano, formaggi freschi o stagionati, uova sode, pane morbido e infine sottaceti — cetrioli, zucchine in agrodolce, cipolline croccanti, cavolo cappuccio fermentato, pomodori secchi — capaci di dare equilibrio e spezzare la grassezza delle carni. Non mancano talvolta i dolci della tradizione, come le palacinke, sottili crespelle farcite di marmellata. Le specialità casearie spaziano dal Tabor, formaggio vaccino, al Jamar, stagionato per circa sei mesi nelle grotte del Carso, friabile e di gusto intenso, fino alle varianti speziate o aromatizzate alle erbe come lo Zepek, e al Monte Re (o Nanoski sir), caratterizzato da un sapore salato e leggermente piccante: insieme compongono un rituale conviviale ricco di sapori. Alcune case propongono pietanze più sostanziose: la pancetta lessata cosparsa di finocchietto selvatico e, soprattutto, nel versante sloveno, è possibile trovare anche la jota, zuppa calda di crauti, fagioli e carni di maiale, la porcina, spalla di maiale bollita, il capriolo o il cinghiale, che ben si accompagnano a un bicchiere di Terrano. Vicino a Prepotto, a pochi chilometri dalla Slovenia, due aziende si sono distinte per la qualità della produzione enologica, diventando realtà interessanti. Da Skerk, oltre ad assaggiare i vini della cantina, si può sostare nel cortile ingombro di tavoli e panche, quasi a evocare una festa paesana, gustando cotechini nel pane, ricotta fresca al finocchio selvatico, uova sode e prosciutto cotto. Da Zidarich, invece, su una terrazza affacciata sull'Adriatico, le tartine di lardo che si sciolgono sul pane caldo accompagnano alcuni dei vini più apprezzati della regione. È difficile staccarsi da questa terrazza: si avverte il respiro dell’altopiano e la tensione del confine, carico di storia ma anche di una sapienza artigiana secolare. Poco distante, a Trebiciano, si possono assaggiare i formaggi del caseificio Zidari?, che da oltre diciott'anni lavora esclusivamente latte vaccino crudo con un processo naturale e stagiona i suoi prodotti direttamente nelle grotte carsiche, sfruttando l’umidità e la temperatura naturale delle cavità. Alla Verginella Dean, sulla collina di Prosecco-Contovello, più turistica ma famosa per la terrazza con vista impareggiabile su Trieste, domina l'abbondanza di un ricchissimo tagliere di salumi misti, triangoli di formaggio e pomodori secchi. Da Boris, a Medeazza, l'atmosfera diventa più familiare: la proprietaria non solo serve salumi e formaggi, ma vende anche aceto di vino, olio e miele di produzione propria





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Carso Vino Formaggio Osmitz Cucina Tradizionale Slovenia Itinerario Turismo Enogastronomico

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Servizio Civile Universale per Roma Capitale, dai musei all’ambiente: in arrivo 150 volontariIL FOCUS Dai luoghi della cultura agli spazi verdi, dalla prevenzione del territorio alla...

Leggi di più »

Cisgiordania, così vivono gli agricoltori palestinesi: “La mia terra inquinata dai coloniLe testimonianze raccolte da Oxfam insieme ad altre decine di ong: 'Mettere al bando il commercio con gli insediamenti'

Leggi di più »

'Dai, digli che hai fatto fallo': spuntano le parole di Marcus Thuram a Khephren'Dai, dillo all'arbitro che hai fatto fallo': secondo La Gazzetta dello Sport sarebbero state queste alcune delle parole dette da Marcus Thuram al fratello Khephren durante la revisione al VAR del gol

Leggi di più »

Tra i vigneti del Carso alla scoperta delle osmize d’autoreOltre che nelle classiche case dei contadini, in questo periodo anche i produttori di vino di qualità aprono le porte dei loro cortili trasformati, per pochi g…

Leggi di più »

Sulmona: la ragazzina violentata dai cugini subiva abusi da due anniSulmona: la ragazzina violentata da dai cugini subiva abusi da due anni

Leggi di più »

Global Flotilla, salpano navi dai porti prima di riunirsi verso GazaRoma, 15 set. (askanews) - È iniziata la tappa finale della Global Sumud Flotilla. Dalle...

Leggi di più »