Il caso della giudice molisana: nuova ipotesi di reato, si indaga per omicidio

La morte della giudice molisana Francesca Ercolini potrebbe essere stata un omicidio. La procura dell'Aquila sta valutando questa nuova ipotesi di reato, sulla quale potrebbe procedere. La seconda autopsia ha evidenziato che i segni sul collo della donna non sono compatibili con quelli che avrebbe dovuto lasciare la striscia di seta trovata nella sua casa.

Il caso della morte della giudice molisana Francesca Ercolini, trovata senza vita nella sua casa di Pesaro il 26 dicembre 2022, a 51 anni, potrebbe aver subito una svolta.

Lunedì pomeriggio (8 giugno) si è svolto l'incidente probatorio all'obitorio del policlinico Umberto I di Roma per fare luce sulle cause del decesso. La procura dell'Aquila sta valutando una nuova ipotesi di reato, l'omicidio, sulla quale potrebbe procedere. La mamma di Francesca Ercolini, Carmela Fusco, non ha mai creduto al suicidio e attende con speranza la nuova pista nelle indagini.

La seconda autopsia, eseguita dal professor Vittorio Fineschi, consulente della Procura, ha evidenziato che i segni sul collo di Francesca Ercolini non sarebbero compatibili con quelli che avrebbe dovuto lasciare la striscia di seta trovata annodata alla ringhiera della scala interna della casa. Gli esperti della polizia scientifica torneranno nella casa di Pesaro per effettuare un nuovo sopralluogo e le parti torneranno a confrontarsi davanti al giudice per le indagini preliminari dell'Aquila, Marco Billi, nell'udienza fissata per il 22 settembre prossimo.

Francesca Ercolini, originaria di Campobasso, era stata prima giudice penale a Fano, poi era stata impegnata nella seconda sezione civile del tribunale di Ancona della quale era stata nominata presidente





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