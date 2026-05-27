Il caso della scomparsa di Serena Mollicone: nuove rivelazioni e contrasti

La deposizione di Sonia Da Fonseca e le intercettazioni tra lei e l'appuntato Ernesto Venticinque hanno gettato nuova luce sul caso della scomparsa di Serena Mollicone. La donna ha confermato le confidenze ricevute dalla sua vicina di casa, Annarita Torriero, che aveva una relazione con Tuzi, il carabiniere scomparso.

La deposizione di Sonia Da Fonseca e le intercettazioni tra lei e l'appuntato Ernesto Venticinque hanno gettato nuova luce sul caso della scomparsa di Serena Mollicone .

La donna ha confermato le confidenze ricevute dalla sua vicina di casa, Annarita Torriero, che aveva una relazione con Tuzi, il carabiniere scomparso. Le intercettazioni mostrano lo scambio tra la donna e il militare, in cui Da Fonseca racconta lo sfogo della vicina e conferma la presenza di Serena nella caserma il giorno della sua scomparsa. La versione emersa in aula contrasta parzialmente con quanto dichiarato da Annarita Torriero durante il primo processo di Appello.

La deposizione dello stesso appuntato Ernesto Venticinque ha denunciato i pesanti ostacoli frapposti alle indagini da altri esponenti dell'Arma all'epoca dei fatti. La Procura sostiene che le intercettazioni provano l'attendibilità di Santino Tuzi, il carabiniere morto suicida dopo aver dichiarato di aver visto Serena entrare in caserma proprio la mattina della sua scomparsa





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