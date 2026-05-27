Il caso di Ivan Ricciardi: un possibile caso di malasanità

La storia di Ivan Ricciardi, un uomo di 46 anni che è morto a causa di un tumore che era stato diagnosticato solo all'alba di domenica 25 maggio, durante il suo ultimo ricovero.

Il caso di Ivan Ricciardi , un uomo di 46 anni che è morto a causa di un tumore che era stato diagnosticato solo all'alba di domenica 25 maggio, durante il suo ultimo ricovero.

La storia è stata resa pubblica grazie a un'indagine giornalistica che ha rivelato un possibile caso di malasanità. Il calvario di Ricciardi era cominciato con un forte dolore lombare che lo aveva costretto a letto e a ricorrere a farmaci oppioidi per gestire le sofferenze. Alle medicine si erano aggiunti gonfiori diffusi su tutto il corpo, senza che le condizioni migliorassero. Secondo quanto riferito dal figlio, in tutti questi mesi i medici lo visitavano e lo rimandavano a casa.

Anche il medico curante, stando alla ricostruzione dei familiari, avrebbe smesso di rispondere alle chiamate e ai messaggi dopo mesi in cui le condizioni del paziente non facevano che peggiorare. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio una crisi respiratoria ha reso necessario il trasporto d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove per la prima volta è stato diagnosticato un tumore. Ricoverato in oncologia e intubato nel tardo pomeriggio, Ricciardi è morto nella mattinata di lunedì 26 maggio.

La famiglia di Ricciardi ha chiesto giustizia e ha denunciato il possibile caso di malasanità. La polizia sta indagando sulla vicenda e ha arrestato un uomo che è stato incastrato grazie alle telecamere nascoste. La comunità si è unita per condannare il caso di malasanità e per chiedere giustizia per la famiglia di Ricciardi





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