Il caso di Susanna Lazzarini e Monica Busetto: una storia di omicidio e ingiustizia

Il caso di Susanna Lazzarini e Monica Busetto è un caso giudiziario che ha suscitato molte discussioni e polemiche. La storia inizia con l'omicidio di Lida Taffi Pamio e si complica ulteriormente quando emerge che Monica Busetto aveva una catenina d'oro spezzata in casa.

Due donne in carcere per lo stesso omicidio, ma una di loro proclama da sempre la propria innocenza. La storia di Susanna Lazzarini e Monica Busetto è un caso giudiziario che ha suscitato molte discussioni e polemiche.

La vicenda inizia con l'omicidio di Lida Taffi Pamio, una donna di 82 anni che viene trovata morta in casa il 31 dicembre 2016. La dinamica omicidiaria è molto simile a quella in cui ha trovato la morte Lida Taffi Pamio, ma chiaramente la colpevole del delitto Vianello non può essere Busetto, che è in carcere.

C'è un altro fattore: le due vittime hanno un'amica in comune, la madre di Lida Taffi Pamio, che è stata condannata per l'omicidio di Lida Taffi Pamio. La donna condannata, Susanna Lazzarini, ha sempre sostenuto la propria innocenza e ha addirittura chiesto di essere trasferita in una cella diversa da quella di Monica Busetto, che era stata condannata per lo stesso omicidio.

La storia si complica ulteriormente quando emerge che Monica Busetto aveva una catenina d'oro spezzata in casa, che era stata identificata come la stessa catenina che era stata trovata vicino al corpo di Lida Taffi Pamio. La Procura generale di Venezia ha chiesto la revisione del processo e oggi, 10 giugno, è prevista la prima udienza.

La difesa di Monica Busetto non ha ancora rivelato le sue intenzioni, ma è probabile che si parli sia della catenina sia del fatto che il processo sia stato caratterizzato da errori ed eccessi durante le indagini





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